Atalanta-Milan, furia Fonseca contro La Penna e il precedente con l'Udinese, Gasperini: "Vittoria strameritata"

Il gol dell'1-0 realizzato dall'ex De Ketelaere ha scatenato le vibranti proteste di Fonseca: "Non c'è rispetto per il Milan, ogni settimana sempre gli stessi errori"

Anche Fonseca sbotta contro gli arbitri. Nel mirino del tecnico portoghese l’arbitro di Atalanta-Milan Federico La Penna, che ha scatenato le proteste dei rossoneri per il fallo non ravvisato su Theo Hernandez sul gol di De Ketelaere. Non è però dello stesso avviso Gian Piero Gasperini.

Atalanta-Milan: furia Fonseca, accuse all’arbitro

“Sono sempre stato zitto, non ho mai parlato dell’arbitro, mentre tutti parlano e con ragione”. Fonseca è furibondo ai microfoni di Sky. Ce l’ha con La Penna per la rete dell’1-0 firmata da De Ketelaere. L’arbitro non ha ritenuto falloso il contatto con Theo Hernandez e così il Milan si è trovato subito costretto a inseguire.

“Oggi è il mio turno di parlare: il primo gol è un fallo chiaro. Non c’è dubbio. Non mi è piaciuto il modo come l’arbitro ha guidato la partita – dichiara il portoghese -. So che non è un lavoro facile, ma assistiamo sempre alle stesse cose. Contro di noi è sempre lo stesso, non c’è rispetto per il Milan in questo momento”.

Il Milan, La Penna e il precedente tra Atalanta e Udinese

Fonseca è un fiume in piena. Ha i nervi a fior di pelle e non fa nulla per nasconderlo, anche perché la classifica vede il Milan sempre più lontano dalle posizioni più nobili. “Io non ho paura di dire la verità – continua -. Ho sempre rispettato il lavoro degli arbitri, ma tutte le settimane si registrano sempre gli stessi errori. Questo episodio cambia la partita, perché la iniziamo con un gol che non è legale”.

E su La Penna aggiunge: “Questo arbitro è stato qui al Var contro l’Udinese (si riferisce al discusso match con l’Atalanta, ndr) e tutti possono vedere cosa è successo. Avevo paura di questo arbitro per la partita di stasera”. Sul ko il tecnico del Milan si limita a dire che “abbiamo perso la gara su due palle ferme”.

Ma Gasperini non è d’accordo con Fonseca

Nono successo di fila e vetta solitaria per l’Atalanta. Continua il magic moment e Gasperini, che ha assistito il match dalla tribuna, gongola: “Una grande vittoria contro una squadra forte. Abbiamo vinto in modo strameritato con tutti i numeri a nostro favore. Nel secondo non ci siamo accontentati, abbiamo sempre cercato di vincere la partita”.

In merito al gol di CDK e alla direzione di La Penna, l’allenatore di Grugliasco dice: “Forse è un tentativo di parlare d’altro e non della partita. Non ho avuto questa sensazione. De Ketelaere ha segnato un gol straordinario, è andato altissimo. E altri episodi particolari non ne ricordo. Sono straconvinto che abbiamo meritato. Scudetto? A Bergamo penso non sia mai successo che si possa cantare un coro del genere (i tifosi hanno inneggiato al tricolore, ndr), bisogna lasciarlo cantare”.