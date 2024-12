Pagelle Roma-Atalanta 0-2: la vendetta tra i fischi dell'ex Zaniolo, Dovbyk e Retegui flop, Hummels rinato ma ko

Top e flop della partita Roma-Atalanta, valevole per la 14a giornata di serie A 2024/2025: la squadra di Gasperini sbanca l'Olimpico con De Roon e Zaniolo, Ranieri perde ancora

Ranieri perde ancora: due ko su due. La sua Roma non demerita con l’Atalanta, ma la Dea sbanca l’Olimpico e si conferma la vera anti-Napoli in questa fase della stagione. Ottava vittoria di fila per la squadra bergamasca che passa 2-0 con i gol di De Roon e del grande (e fischiatissimo) ex Zaniolo.

Roma, c’è Hummels. Gol annullato a Lookman

Ranieri sceglie il 3-5-2: in difesa confermato Hummels, in attacco Dybala con Dovbyk. Gasperini (squalificato e rimpiazzato da Gritti) risponde con De Ketelaere e Lookman al servizio di Retegui.

Nella prima parte del match la Roma si rende pericolosa con due conclusioni da fuori di Paredes, su cui è reattivo Carnesecchi, e Koné, che sfiora l’incrocio. Al 22′ Bellanova scodella per Lookman che supera Svilar, ma l’attaccante nigeriano è in fuorigioco e il gol viene annullato. Il primo tempo scorre via senza particolari sussulti: nei primi 45 minuti Ranieri ha imbriglia una Dea a cui forse è mancato l’apporto di Gasperini, costretto alla tribuna.

I centravanti steccano, fischi a Zaniolo

A inizio ripresa Dybala dimostra di essere pienamente sul pezzo inventando un assist da urlo per Dovbyk. Il centravanti ucraino si ritrova a tu per tu con Carnesecchi, ma non riesce ad agganciare un pallone che era senza alcun dubbio alla sua portata.

Non è la serata dei centravanti. Al 53′, infatti, finisce la gara di Retegui sostituito con Ruggeri per Samardzic e Cuadrado. E poco dopo finisce pure quella dell’ex centravanti del Girona, rimpiazzata da Shomurodov. Al 62′ è il momento del grande ex Zaniolo, gettato nella mischia al posto di uno spento Lookman: l’Olimpico lo accoglie con una tempesta di fischi.

L’Atalanta vola: De Roon e l’ex Zaniolo non perdonano

I cambi di Gasperini/Gritti danno i risultati sperati, perché al 69′ i bergamaschi si portano in vantaggio. Sponda del nuovo entrato Brescianini, che sovrasta Celik, e tiro di De Roon deviato proprio da Celik su cui nulla può Svilar.

Ranieri perde due elementi in pochi minuti: prima è l’ottimo Hummels a chiedere il cambio, poi è il turno di Cristante. Nel finale arriva anche il gol dell’ex Zaniolo, accompagnato dai fischi assordanti dell’Olimpico.

Le pagelle della Roma-Atalanta

Svilar 6: Attento, seppur non chiamato a chissà quali interventi.

Attento, seppur non chiamato a chissà quali interventi. Mancini 5: Gli capita una chance ghiottissima, ma non la sfrutta. E si lascia sovrastare da Zaniolo, che non perdona.

Gli capita una chance ghiottissima, ma non la sfrutta. E si lascia sovrastare da Zaniolo, che non perdona. Hummels 6,5: Il gol allo scadere col Tottenham ha evidentemente giovato al morale del tedesco, che, confermato da Ranieri, si rende protagonista di una gran partita con due chiusure provvidenziali. Ma è costretto ad alzare bandiera bianca per un probabile infortunio muscolare (dal 74′ El Shaarawy : sv).

Il gol allo scadere col Tottenham ha evidentemente giovato al morale del tedesco, che, confermato da Ranieri, si rende protagonista di una gran partita con due chiusure provvidenziali. Ma è costretto ad alzare bandiera bianca per un probabile infortunio muscolare (dal 74′ : sv). Ndicka 6: Prestazione senza sbavature.

Prestazione senza sbavature. Celik 5: Nell’azione del gol di De Roon sbaglia tutto. Ed è pure sfortunato nella deviazione che mette fuori causa Svilar (dal 72′ Saelemaekers 6,5).

Nell’azione del gol di De Roon sbaglia tutto. Ed è pure sfortunato nella deviazione che mette fuori causa Svilar (dal 72′ 6,5). Koné 6,5: È il centrocampista di passo della mediana giallorosso. Sfiora un gol che avrebbe fatto venir giù l’Olimpico.

È il centrocampista di passo della mediana giallorosso. Sfiora un gol che avrebbe fatto venir giù l’Olimpico. Paredes 6: Ci prova da fuori, ma Carnesecchi compie una parata da figurine Panini.

Ci prova da fuori, ma Carnesecchi compie una parata da figurine Panini. Cristante 5,5: Gara senza acuti (dall’82’ Zalewski : sv).

Gara senza acuti (dall’82’ : sv). Angelino 6: I compagni lo cercano spesso sulla corsia mancina: sicuramente meglio in fase di spinta che di copertura.

I compagni lo cercano spesso sulla corsia mancina: sicuramente meglio in fase di spinta che di copertura. Dybala 6: Nel primo tempo svaria su tutto il fronte d’attacco senza tuttavia accendere mai veramente la luce. A inizio ripresa l’unica vera un’intuizione geniale del suo match, quando innesca Dovbyk, che si dimostra poco cinico (dall’82’ Soulé : sv).

Nel primo tempo svaria su tutto il fronte d’attacco senza tuttavia accendere mai veramente la luce. A inizio ripresa l’unica vera un’intuizione geniale del suo match, quando innesca Dovbyk, che si dimostra poco cinico (dall’82’ : sv). Dovbyk 5: Ci prova pure a rendersi pericolo, ma l’ucraino è troppo macchinoso. Troppo (dal 62′ Shomurodov: 5,5).

