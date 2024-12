Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Olimpico

Città: Roma

Capienza: 72698 spettatori

Buonasera e benvenuti al posticipo della 14ª giornata di Serie A! Manca poco al fischio d'inizio di Roma-Atalanta.17:32

La Roma di Claudio Ranieri è a caccia del primo successo da quando l'allenatore è tornato sulla panchina giallorossa. Dopo il pareggio convincente in Europa League contro il Tottenham per la Roma c'è un altro test importante contro una squadra molto in forma come l'Atalanta. Giallorossi che in campionato non vincono da più di un mese, 1 a 0 contro il Torino. 19:28

Diverso il rendimento dell'Atalanta reduce da ben 7 successi consecutivi in Serie A, nei quali ha incassato solamente 4 gol. La squadra di Gasperini è salda in seconda posizione con lo stesso punteggio di Inter, Fiorentina e Lazio - nerazzurri e viola con una partita in meno - e con un altro successo riaggancerebbe il Napoli a -1. 19:33

FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-5-1-1): Svilar - Mancini, Hummels, Ndicka - Celik, Koné, Paredes, Cristante, Angelino - Dybala, Dovbyk. All. Ranieri. 20:35

FORMAZIONE UFFICIALE ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi - Kossounou, Hien, Kolasinac - Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri - De Ketelaere, Retegui, Lookman. All. Gasperini.20:42

Claudio Ranieri conferma 10 giocatori su 11 rispetto all'ultima formazione, quella vista contro il Tottenham. La Roma si copre con un centrocampista in più: dentro Cristante, fuori El Shaarawy, pronto a subentrare a partita in corso. In difesa confermato ancora dal primo minuto Hummels, dopo aver trovato la rete in Europa League. Squalificato Pisilli. 20:39

Nell'Atalanta torna dal primo minuto De Ketelaere che comporrà con Retegui e Lookman il tridente d'attacco. Recuperati Djimisiti e Kolasinac, con il secondo che partirà titolare insieme a Hien e Kossounou. Fasce presidiate da Bellanova e Ruggeri.20:42

1' Si parte! Comincia Roma-Atalanta! Fischia l'arbitro Marco Guida!20:45

1' Subito un pericolo dalle parti di Svilar: Lookman prova a servire i compagni in area, libera la difesa giallorossa.20:47

3' Ancora un pericolo dalla fascia destra. Questa volta ad arrivare fino alla fine del campo è Retegui, il suo cross viene deviato in calcio d'angolo da Celik.20:49

4' Ci prova Retegui di testa sugli sviluppi del calcio d'angolo. Facile per Svilar.20:50