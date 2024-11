Tottenham-Roma, Hummels di nuovo nella bufera: rigore regalato dopo 2 minuti. "Chiedete scusa a Juric"

Dopo il gol concesso a Lukaku nel match di campionato a Napoli, il difensore tedesco si ripete in Europa League: svarione clamoroso e penalty inevitabile. Tifosi furiosi.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

A Napoli era entrato in campo dopo l’intervallo e, dopo pochi minuti, la Roma aveva subito gol dagli azzurri, con l’ex Lukaku che era stato bravo a sbucargli alle spalle e a battere Svilar da due passi. Hummels si è “ripetuto” anche in campo europeo, contro il Tottenham. Lanciato titolare da Ranieri, ci ha messo due minuti per…regalare un altro gol: già, proprio il difensore che i tifosi della Roma hanno invocato senza successo per quasi tre mesi, con De Rossi prima e Juric poi che – ostinatamente – non lo facevano mai giocare.

Tottenham-Roma, il rigore lampo concesso da Hummels

Per non pochi tifosi, col senno di poi, avevano ragione loro. I tecnici esonerati. In particolare Juric, visto che DDR il tedesco l’ha avuto a disposizione soltanto per pochi giorni prima di essere cacciato senza troppi complimenti. Ma cos’ha combinato – di nuovo – l’ex colonna della retroguardia del Borussia Dortmund e della Nazionale tedesca? Semplice: ha provocato, dopo appena 120 secondi, il calcio di rigore che ha portato momentaneamente in vantaggio il Tottenham.

L’autogol a Firenze, il gol di Lukaku, il rigore: incubo Hummels

Hummels è intervenuto in ritardo in area su Sarr, che lo ha anticipato ed è poi caduto a terra. L’arbitro, lo svedese Nyberg, inizialmente non aveva accordato il penalty, poi è stato richiamato dalla sala Var, ha rivisto l’episodio e ha concesso la massima punizione, trasformata dal coreano Son. Critiche anche per la chiusura in ritardo su Kulusevski in occasione del secondo gol degli inglesi. Un avvio da incubo per il tedesco, come da incubo era stato il match di Napoli e – ancora prima – il suo debutto a Firenze contro la Viola, con tanto di autogol (pure dopo pochi minuti dal suo ingresso).

Roma, tifosi amareggiati: forse su Mats aveva ragione Juric

Insomma, i tifosi giallorossi qualche domanda cominciano a farsela sul campione tedesco. “Juric aveva ragione su Hummels quando non voleva farlo giocare?”, è il sondaggio lanciato da Simone con risultati plebiscitari a favore del tecnico croato. “Mi sa che Juric non aveva poi tutti i torti su Hummels“, l’opinione di Sal. “In realtà non è Hummels, è Simone Loria sotto mentite spoglie”, il sospetto di Germano. “Caro Hummels, io ti voglio bene. Ti ho difeso. Ti ho invocato. Ma…stai diventando peggio d’una piaga d’Egitto!“, la constatazione di Enzo.