Napoli-Roma, Ranieri stecca all'esordio: la verità su Pellegrini e il rischio Dybala, putiferio su Hummels

Ranieri sconfitto dal Napoli capolista: "Gara dignitosa, ecco perché ho sostiuito Pellegrini a fine primo tempo". Conte torna in vetta: "Abbiamo dominato per 75 minuti".

Esordio con sconfitta per Claudio Ranieri. Il tecnico della Roma è stato mandato al tappeto dall’amico Conte, che, invece, si gode la vetta della classifica. Napoli prima, Roma sempre più giù. Capitan Pellegrini bocciato dopo 45′, bufera social su Hummels.

Napoli, Conte si riprende la vetta: l’analisi

È un Conte soddisfatto della prova dei suoi, quello che si presenta ai microfoni di Dazn: “Per 70/75′ abbiamo dominato la partita, forse dovevamo essere più cattivi sotto porta. Negli ultimi 15 minuti c’è stata un po’ di apprensione. Ma non dimentichiamo che la Roma ha una squadra forte, con giocatori di livello importante. Sono contento perché era una partita che volevamo vincere e lo abbiamo fatto nella maniera giusta, giocando a calcio e proponendo anche un bello spettacolo”.

Su Lukaku e McTominay: “Per Romelu è stato importante fare gol. Scott nel primo tempo ha faticato un po’: in quella posizione sto provando anche Raspadori che può alzare il livello qualitativo delle giocate, è un’arma in più”. Sulla lotta scudetto Conte ricorda che “Inter e Atalanta sono più rodate, essere lì deve essere motivo di orgoglio e soddisfazione”.

Roma, Ranieri ko all’esordio: la verità su Dybala e Pellegrini

La terza era Ranieri alla Roma si è aperta con una sconfitta. “Abbiamo fatto una gara dignitosa, pagando i due errori commessi. Bisogna anche soppesare il momento, che è delicato: la squadra ha fatto il suo, specialmente nel secondo tempo”. Nei minuti finali dentro anche Dybala. “Ho rischiato – confessa l’allenatore giallorosso -. Si sta riprendendo, è voluto venire insieme alla squadra e per questo va ringraziato. L’ho messo dentro, dicendogli di non rischiare oltre il lecito. Preferisco avere un giocatore una settimana dopo, ma non che si rifaccia male. Mi ha assicurato che stava bene. È uno di quei giocatori che può fare la differenza, ma la sorpresa non è riuscita”.

Il capitano Pellegrini è stato sostituito a fine prime tempo, la spiegazione: “Avevo bisogno di altri tipi di giocatori, perché siamo passati a 5. Lorenzo sta attraversando un periodo particolare, per cui va aiutato e io sto cercando di farlo”.

Bufera su Hummels: tifosi della Roma scatenati sui social

Il difensore ex Borussia Dortmund è stato rispolverato da Ranieri, che lo ha schierato a inizio secondo tempo quando la Roma ha abbandonato il 4-4-1-1 per il 5-3-2. Ma Hummels, che solo cinque mesi fa ha disputato la finale di Champions League, si è lasciato beffare da Lukaku in occasione del gol che ha deciso la partita.

Sui social tifosi giallorossi in rivolta: “Se non giocava mai un motivo c’era” commenta Lillo su X. “Ancora parlate di Hummels? Fantasma! Basta!” aggiunge Claudio. “E niente, entra Hummels e prendiamo goal” commenta affranta Tiziana. “Secondo errore su 2 partite che costa un gol alla Roma (e si stracciavano le vesti perché stava in panchina)” chiosa Alessandro.