Belgio-Italia: le urla di Adani, l'audio Rai che sparisce e Lukaku bullizzato dagli "amici"

Il commentatore Rai si esalta per gli Azzurri e rischia di far insordire Rimedio e i telespettatori: il "sollievo" per i problemi nel collegamento e i commenti impietosi su Lukaku.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Che bella Italia in Belgio. Vittoria sui Diavoli Rossi e qualificazione ai quarti di Nations League centrata anche dal punto di vista aritmetico, col primo posto a un passo: domenica c’è la sfida di Milano con la Francia e basterà evitare imbarcate. Sontuosa la prova dei vari Tonali, Barella, di una difesa che ha “bullizzato” Lukaku e i suoi compagni d’attacco, lucida la preparazione della partita da parte di Spalletti. Unica nota stonata, per chi ha visto la partita in tv? Le urla di Adani.

L’Italia vince e Adani si esalta: urla in diretta

La bella prova degli Azzurri ha letteralmente mandato in delirio l’ex difensore, che ha commentato la partita per la Rai al fianco del telecronista Alberto Rimedio. I primi urlacci in occasione del gol di Tonali, poi ne sono seguiti altri nel corso della partita. Particolarmente intensi, “fastidiosi” per molti telespettatori, quelli che hanno accompagnato una serie di clamorose chance non sfruttate da Retegui e Di Lorenzo a inizio ripresa. Inevitabile la consueta “bufera” sui social.

Le urla di Lele e i commenti infastiditi sul web

“Ma chi urla come un pazzo? Ah è Adani… per fortuna che io ho guardato Sinner“, commenta un utente su X. “Adani che fa versi da pornazzo amatoriale”, è un altro commento a tinte boccaccesche. “Mi ha fatto venire il mal di testa, insopportabile”, si lamenta un abbonato Rai. “A un certo punto ho sperato segnasse il Belgio per far abbassare i decibel da questo esaltato”, un’amara rivelazione. “Mi fa morire Adani che spiega ai giocatori come colpire la palla. Ma voi ve lo ricordate che piedi aveva Adani? Io sì”.

I difensori di Adani e i problemi al segnale Rai

Non tutti sono così caustici con l’ex difensore, per fortuna. “Ragazzi ma che criticate, ha trasformato una partita inutile in un’impresa epica. Viva Adani, ce ne fossero”. Ma sono di più quelli che confessano sul web il proprio fastidio. “Viene voglia di seguirle con il muto le partite dell’Italia”. E a un certo punto, per qualche istante, davvero l’audio è sparito dalla telecronaca per un problema al segnale Rai. “Pensavo lo avessero silenziato, invece purtroppo era un problema momentaneo“, scrive un utente. “Persino il segnale è andato in tilt dopo le urla di Adani”.

L’altro bersaglio del web: Lukaku inoffensivo

L’altro protagonista della partita “beccato” sui social è Romelu Lukaku, che nel finale ha sfiorato due volte la rete ma che per quasi tutto il match è stato controllato senza troppi problemi da Buongiorno, Di Lorenzo e Bastoni. “Lukaku con Di Lorenzo e Buongiorno praticamente non tocca palla. Anche quando ci gioca contro”, è il commento sarcastico di un tifoso del Napoli. “Come al solito queste partite se le guarda”, un’altra punzecchiatura. “Bullizzato. Anche stavolta”. E ancora: “Francamente imbarazzante”.