Serie A, Giudice Sportivo: l’Inter paga gli insulti a Lukaku, rischia anche Inzaghi. Stangata sul Genoa

Nei provvedimenti disciplinari multa di 5mila euro al club nerazzurro per le offese al centravanti del Napoli nella gara di domenica sera. Il tecnico entra in diffida

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il giudice sportivo della serie A punisce l’Inter per gli insulti rivolti dai propri tifosi a Romelu Lukaku durante la partita col Napoli di domenica sera. Nei provvedimenti disciplinari relativi alla 12a giornata anche la diffida per Simone Inzaghi e una multa salata per il Genoa.

Giudice Sportivo: multa all’Inter per gli insulti dei tifosi a Lukaku

L’odio dei tifosi dell’Inter verso Romelu Lukaku si tramuta in una nuova multa per la società nerazzurra. Nei provvedimenti disciplinari della 12a giornata di serie A spiccano infatti i 5mila euro di ammenda comminati al club nerazzurro per gli insulti rivolti al grande ex, oggi centravanti del Napoli, durante la partita di domenica sera al Meazza.

Inter, provvedimenti disciplinari: Inzaghi diffidato

La multa per i cori contro Lukaku non è il solo provvedimento disciplinare che riguarda l’Inter. Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha infatti registrato la quarta ammonizione rimediata da Simone Inzaghi, che dunque entra in diffida: un altro cartellino giallo e il tecnico nerazzurro sarà costretto a saltare una gara per squalifica.

Serie A: i diffidati dopo la 12a giornata

Nessuno squalificato, invece, tra i giocatori di serie A dopo la 12a giornata di campionato, il giudice sportivo Mastrandrea s’è limitato a segnalare l’ingresso nella lista dei diffidati di Daniel Maldini del Monza, Liberato Cacace dell’Empoli, Diego Coppola del Verona, Gustav Isaksen della Lazio e Johan Vasquez del Genoa.

Provvedimenti Serie A: multe a Genoa, Lecce e Verona

Tra le società, infine, pesante multa per il Genoa: al club rossoblù è stata comminata un’ammenda di 18mila euro a causa del comportamento dei propri tifosi che, oltre a lanciare fumogeni in campo, hanno colpito l’assistente di linea con sputi e anche con una monetina all’altezza della spalla, fortunatamente senza causargli danni seri. Multate anche il Lecce (13mila euro per lancio di fumogeni e petardi) e Verona (3mila euro per la presenza di persona non autorizzata nell’area tecnica).