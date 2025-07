Ultimo aggiornamento: 01-07-2025 11:09

Al via la sessione estiva di calciomercato in coincidenza con la sconfitta dell’Inter con il Mondiale per Club. Bonny farà le visite negli Stati Uniti per l’Inter (in emergenza), messaggio duro di Lautaro, nodo Vlahovic per la Juventus, Immobile al Bologna. Qui tutte le notizie live principali che emergeranno nel corso della giornata su Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma.

