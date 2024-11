Domenica Sportiva, Adani siparietto con Panatta: "Hai preso il viagra?". Poi lascia il tavolo

Momento esilarante nel corso del programma su Rai 2, post Sinner-De Minaur e Inter-Napoli. L'ex calciatore si prende la scena e scherza con Panatta

Siparietto alla Domenica Sportiva. Euforico per la vittoria di Sinner, alle ATP Finals nel match d’esordio contro de Minaur, e del super incontro Inter-Napoli, Adriano Panatta in diretta su Rai 2 è stato protagonista anche di numerosi momenti ‘comici’ dall’inizio alla fine della puntata. Ma, a prendersi la scena è stato Lele Adani che ha provocato l’ex tennista, proprio nel momento in cui si analizzava il percorso della squadra di Antonio Conte reduce dal pareggio per 1-1 a San Siro, con una reazione incredibile.

Inter-Napoli, Adani analizza il percorso di Antonio Conte

Invitato a dire la sua nel post-partita di Inter-Napoli, Lele Adani ha analizzato così il momento stagionale della squadra di Antonio Conte: “Il Napoli in trasferta i gol li aveva presi solo a Verona, era uscito indenne in casa della Juve e del Milan senza gol subiti. Stasera ha preso un eurogol di Calhanoglu”.

L’ex calciatore ha poi aggiunto: “Conte inibisce gli avversari con la solidità difensiva che sa dare ai suoi calciatore. Il percorso del Napoli di Conte prosegue ed è sempre in crescita e soprattutto quando arriva la legnata come domenica scorsa c’è sempre lo scatto a migliorare. L’ultima palla di questa partita l’ha avuta Simeone: non dimentichiamolo”.

Inter-Napoli, secondo Adani gli azzurri non sono i più forti

L’analisi finale di Adani, su Inter-Napoli, ha scatenato una bufera in studio: “Rrahmani, Buongiorno, la solidità dei centrocampisti e persino Kvaratskhelia ha giocato di più nella sua metà campo che in quella dell’avversario, a conferma che la squadra di Conte è forte. Secondo me, però, il Napoli non è più forte dell’Inter“.

DS, Adani abbandona il tavolo e apre siparietto con Panatta

Ma cosa è successo nella parte finale del programma? Dopo la dichiarazione di Panatta, sul Napoli favorito per la corsa finale allo scudetto, è nato un vivace botta e risposta

Panatta: «I giocatori non dicono mai una cosa reale, realistica. Sono primi in classifica, stanno giocando bene. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all’Inter, perché non dire “io penso proprio che siamo da scudetto”, perché? Cos’avete dentro?»

Adani: «Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell’Inter».

Panatta: «Ma che frega a me se è più forte, però dico è una squadra da scudetto o no?»

Adani: «Ma che hai preso il Viagra anche stasera, dai?»

Panatta: «No».

Adani: «Ma le dosi, devi dosare. Adri però onestamente…»

A questo punto Adani si mette tra il pubblico. «Quella è una gabbia di matti. Tre o quattro li portano via. Mica finiscono la trasmissione questi qua. Ma scherzi? È impossibile, io sto meglio qua».

Panatta: «Secondo me il Viagra lo prendi tu qua».

Domenica Sportiva, ascolti boom con traino di Sinner

Con il traino di Sinner, in chiaro su Rai 2 (8% con oltre 1.5 Mln di telespettatori), e il big-match Inter-Napoli, la Domenica Sportiva ha raggiunto il suo primo record stagionale di ascolti:

Anteprima del programma (in onda dalle 22.40 alle 23.18) sopra l’8% con oltre 1.3 Mln. La DS (in onda dalle 23.19) ha raggiunto uno share medio di quasi il 12% con punte massime al 14-15 % nel corso della puntata e una media costante di 1.1 Mln di appassionati. Bene anche ‘L’altra DS’ (in onda dalle 00:30) che ha totalizzato più del 7%. Numeri veramente importanti per Rai 2 che ha vinto la seconda e terza serata.