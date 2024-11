Inter-Napoli, i fischi a Lukaku, le critiche a Meret e la bufera su Mariani per il rigore: "Marotta League"

Quante polemiche legate al match di San Siro: nerazzurri e partenopei uniti dalle critiche al belga, i dubbi sul portiere azzurro e quelli sul penalty poi fallito da Calhanoglu.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Uno a uno nel big match di San Siro. Napoli che regge al cospetto della corazzata Inter e che mantiene strenuamente la vetta della classifica, anche con qualche rimpianto per l’occasionissima fallita all’ultimo minuto da Simeone. Rimpianti anche di marca nerazzurra per il predominio sul piano del gioco e per il rigore sprecato malamente da Calhanoglu nella ripresa: il primo errore dal dischetto per il turco in Serie A dopo 17 centri di fila.

Inter-Napoli, quanti fischi per Lukaku

Accoglienza di fuoco per Lukaku a San Siro. I tifosi dell’Inter non gli hanno perdonato l’addio del 2023 e l’hanno ricordato a chiare lettere al belga con alcuni cori eloquenti (e maleducati): “Lukaku uomo di m…” e “Lukaku, tu sei un figlio di p…”. Bufera sul belga anche sui social. Dove ci si imbatte in qualche sfottò – “Ma Lukaku perché non ha giocato?” – e in alcuni commenti sarcastici: “Quando si dice lasciare un bel ricordo di sé”. La cosa più curiosa è che anche parecchi tifosi del Napoli beccano Big Rom: “Penso che entrerà in condizione per il carnevale 2028“.

Il gol di Calhanoglu e le colpe di Meret

Tra i tifosi del Napoli diverse critiche a Meret per il gol preso sul finale di primo tempo. E anche da Andrea Stramaccioni al commento su DAZN: “Meret avrebbe potuto fare qualcosina di più”. Meno diplomatici i commenti dei fan azzurri sul web: “Meret, un portiere ‘serio’ su quel tiro avrebbe usato il pugno non la manina”. E ancora: “Tre punti sulla coscienza di Meret. Peccato, ora dobbiamo pregare il mercato di gennaio”. Ma c’è anche chi sottolinea: “Errore chiaro di Meret, che poi però nella ripresa è stato provvidenziale. Siate onesti”.

Anguissa-Dumfries, rigore solo per Mariani

Tantissime critiche, poi, alla direzione di Mariani. In particolare sul rigore, apparso decisamente generoso (eufemismo) per un contatto leggerissimo tra Anguissa e Dumfries. “L’unica cosa limpida di questo campionato è che deve vincere l’Inter”, scrive un tifoso della Juve. “Rigore a dir poco imbarazzante fischiato alla squadra padrone d’Italia nel momento di maggior bisogno della stagione…”. E ancora: “Appena sfiorato lui cade. E comunque la Marotta League sta toccando vette inimmaginabili. Che potenza”. Non è finita: “Mariani come si fa a inventare un rigore del genere?”.