Inter: Conte e Lukaku, c'eravamo tanto amati. L'accoglienza di San Siro e il gelo con Lautaro

Torna la tensione tra il bomber belga e l'attaccante argentino: i due si rivedranno dopo il gelo dello scorso anno a San Siro in Inter-Roma

Fischi, applausi o indifferenza? Conte e Lukaku tornano al Meazza, ma da avversari. Da una parte il bomber belga, mai perdonato per l’addio amaro con tutto l’ambiente nerazzurro, dall’altra l’ex tecnico che all’Inter, oltre lo scudetto vinto, si prese tanti meriti tra cui quello di aver fatto restaurare completamente il centro sportivo di Appiano Gentile. Ma cosa succederà durante il big-match Inter-Napoli? Lo scorso anno fu gelo totale con Lautaro e il pubblico di Milano utilizzò 30mila fischietti per assordare il suo ex big-Rom – allora in maglia giallorossa – nella gara del 29 ottobre 2023.

La delusione di Lautaro Martinez nei confronti di Lukaku

Se per Conte dovrebbe prevalere la riconoscenza verso il tecnico che ha riportato l’Inter in alto dopo anni difficili, il discorso cambia con Big Rom. Impossibile dimenticare un’estate (quella di due anni fa), di misteri e veleni prima dell’addio: Lukaku riaffronterà i fischi dei tifosi nerazzurri, come accadde lo scorso anno quando fu accolto da migliaia di fischietti. Questa volta, però, il dissenso si manifesterà solo con fischi, un segno della persistente amarezza verso un addio mai perdonato.

Anche Lautaro Martinez, un tempo partner inseparabile di Lukaku in attacco, ha espresso da tempo la sua delusione per il distacco brusco. “Ci sono rimasto male”, ha raccontato l’argentino, “anche io ho provato a chiamarlo, ma non mi ha mai risposto.” L’amicizia tra i due sembra ormai lontana.

Inter-Napoli: il confronto tra Lautaro-Lukaku, ex compagni

Mentre i capitani Lautaro e Di Lorenzo si scambieranno i gagliardetti a inizio partita, tutta l’attenzione sarà puntata su un’altra stretta di mano, quella tra Lautaro e il suo ex partner Lukaku, quel gesto che il Toro furioso negò a Big Rom l’anno scorso.

In un San Siro gremito, i tifosi – e le telecamere soprattutto – osserveranno attentamente se Lautaro o Lukaku decideranno di rivolgersi almeno un saluto (l’anno scorso fu gelo tra i due), in memoria dei tempi in cui erano compagni inseparabili.

Lautaro, il nuovo leader dell’Inter sfida il Napoli

A Milano, Lautaro è ormai il leader indiscusso dell’Inter, in grado di adattarsi a nuovi compagni come Thuram e di consolidare il proprio ruolo di riferimento per la squadra. Proprio Thuram, lo scorso anno, segnò contro la Roma di Lukaku, regalando la vittoria all’Inter (1-0) e dimostrando di aver conquistato un posto nel cuore dei tifosi nerazzurri.

L’Inter di Inzaghi si prepara a dare spettacolo nel tentativo di superare i partenopei in classifica. Lukaku, invece, tenterà di ripetere l’impresa del Napoli fuori casa contro il Milan, con un suo gol preziosissimo che aprì le marcature nella gara poi culminata 2-0 per gli azzurri.