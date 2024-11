Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Meazza

Città: Milano

Capienza: 80074 spettatori20:23 Fonte: Gettyimages

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Inter-Napoli, gara valida per la 12^ giornata di Serie A.20:23

L'Inter per conquistare la vetta, il Napoli per difenderla. In palio tre punti fondamentali a San Siro, dove i nerazzurri cercano il sorpasso sulla squadra di Antonio Conte, in testa alla classifica con 25 punti, al pari di Atalanta, Fiorentina e Lazio, tutte vittoriose in questa giornata. La squadra di Inzaghi è reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League e non perde dal 22 settembre scorso, quando fu sconfitta nel derby dal Milan.20:37

Antonio Conte torna da ex nello stadio in cui ha vinto lo Scudetto con l'Inter con l'obiettivo di dimenticare la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta nell'ultimo turno e di regalarsi una sosta da prima in classifica. Per farlo, al Napoli basterà non perdere oggi, visto che con un pareggio staccherebbe di un punto Atalanta, Fiorentina e Lazio che, nel caso, verrebbero raggiunte dall'Inter a quota 25 punti.20:39

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Inter si schiera in campo con il 3-5-2: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Darmian, Palacios, Taremi.20:30

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Napoli si schiera in campo con il 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Neres, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori.20:31

Simone Inzaghi ritrova Acerbi al centro della difesa, composta anche da Pavard (preferito a Bisseck) e Bastoni. Dumfries vince il ballottaggio sulla destra con Darmian, mentre in attacco al fianco di Lautaro torna titolare Thuram dopo la panchina in Champions League.20:33

Antonio Conte recupera Lobotka, ma soltanto per la panchina. Al suo posto, in cabina di regia, ancora spazio a Gilmour, con Anguissa e McTominay ai suoi lati. In difesa, Olivera viene ancora una volta preferito a Spinazzola, mentre non si tocca il tridente offensivo formato da Politano, Kvaratskhelia e il grande ex Lukaku.20:34

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Maurizio Mariani darà il via al match.20:40

CALCIO D'INIZIO! Comincia Inter-Napoli. Il primo pallone della sfida è dei padroni di casa.20:47

4' Possesso prolungato da parte dell'Inter. Il Napoli si compatta sotto la linea della palla.20:50

7' Pressing altissimo dei nerazzurri, che aggrediscono la squadra di Conte nella loro metà campo offensiva.20:54

10' Gioco fermo per un colpo subito da Mkhitaryan.20:56

11' Tutto ok per l'armeno, si riprende a giocare.20:57

14' Bastoni cerca la verticalizzazione per Thuram, ma sbaglia la misura del lancio.21:01

15' Kvaratskhelia riceve l'apertura di Anguissa, punta Dumfries e calcia dall'interno dell'area. Sommer blocca in due tempi.21:02