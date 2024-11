Sinner-Medvedev Nitto Atp Finals: Jannik si prende set e primo posto; break dell'azzurro nel secondo

Daniil non aveva iniziato le Atp Finals nel migliore dei modi, perdendo il match d’esordio contro lo statunitense Taylor Fritz. Il moscovita, inoltre, al termine della sfida aveva dichiarato di essere stanco e di voler andare in vacanza; ma la vittoria su Alex De Minaur in due convincenti set ha permesso a Medvedev di rientrare in corsa per un posto in semifinale. Le speranze di qualificazione però sono appese a un lumicino, visto che il numero quattro al mondo deve battere necessariamente l’altoatesino, in due set (golpe mai realizzato in questo 2024).

-Fritz 0-2 (4-6, 3-6) 2° partita: Medvedev-De Minaur 2-0 (6-2, 6-4)