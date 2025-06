Palinsesti Rai, Barbara Pedrotti, ex tronista di Uomini e Donne elimina Paola Ferrari: condurrà 90° minuto

Giornalista sportiva e speaker, tra motori, ciclismo e TV: una carriera costruita con passione e nuovo volto del programma sportivo storico della RAI

Raisport cambia tutto. Dal Direttore di rete, Paolo Petrecca (due volte però già sfiduciato dalla redazione) ai volti e talent delle trasmissioni sportive. La new entry nella tv di stato italiana, affidata ai programmi sportivi, sarà Barbara Pedrotti: conduttrice ex Sky, con un passato da tronista di ‘Uomini e Donne’. Da settembre sarà il nuovo volto di ’90° minuto’, lo storico talk show sportivo della RAI, in coppia con Alberto Rimedio. La neo-entrata ‘elimina’ di fatto Paola Ferrari che però andrà a condurre ‘Il processo del lunedì’ in coppia con Marco Mazzocchi. Ma andiamo alla scoperta del nuovo volto femminile del canale tematico sportivo della RAI e delle novità inerenti ai prossimi programmi sportivi.

Chi è Barbara Pedrotti: le origini e i primi passi in tv

Nata a Rovereto il 19 maggio 1982, Barbara Pedrotti cresce in una famiglia profondamente legata al mondo dello sport. Fin da bambina coltiva il sogno di diventare una pilota motociclistica, un progetto purtroppo interrotto da un infortunio al ginocchio.

Dopo quella delusione, inizia il suo percorso televisivo partecipando prima a ‘Uomini e Donne’ come tronista, poi alle selezioni per le Veline di ‘Striscia la Notizia.’

Dal microfono della radio al successo in TV

Il destino però la guida su una strada diversa. Comincia così a lavorare in radio come speaker, fino a diventare il volto di Bewin, dove il pubblico la conosce come la celebre “signorina scommesse”. Da lì il salto nella redazione di Sky Sport dove ha seguito numerose discipline, incluso il calcio.

Su Skysport ha condotto: Sky Calcio Show e La casa della Serie B.

La maternità e la vita privata

Barbara è anche mamma con la nascita del suo primo figlio, Leonardino. In una precedente intervista ha dichiarato: “È stato il segreto più dolce e più difficile da mantenere. Aspettiamo un bimbo e non vedevo l’ora di condividere questa gioia immensa anche con tutti voi”, scrive emozionata sui social.

Oggi vive a Milano insieme ai suoi inseparabili cagnolini, Poppy e Pepe, ma il legame con il Trentino resta fortissimo. È proprio lì che si laurea in Mediazione linguistica per le imprese e il turismo, alimentando la sua passione per la natura e l’attività fisica.

Barbara Pedrotti, regina del Giro d’Italia

La partecipazione al Giro d’Italia ha segnato profondamente la sua carriera. “L’emozione di accompagnare sul palco il Trofeo Senza Fine ti lascia senza parole”, racconta con entusiasmo in una precedente intervista. La prima volta al Giro risale al 2008, un’esperienza che lei stessa ricorda nitidamente. “Ricordo che quando ho ricevuto la telefonata del direttore del tempo, ho pensato fosse uno scherzo, non riuscivo a crederci”.

In quell’edizione debutta come speaker tecnico, per poi diventare reporter per una tv kazaka e, successivamente, conduttrice per una rete francese. Un’esperienza a tutto tondo che l’ha resa una professionista completa.

Non mancano gli aneddoti curiosi: “Era il 20 maggio 2008, il giorno dopo il mio compleanno. Tutti mi facevano gli auguri, ma io ero in camera a studiare per prepararmi per la corsa. Mi scambiarono per la ragazza della carovana, quella dei gadget. Non dissi nulla, ma volevo dimostrare che non ero lì solo per l’aspetto fisico, ma per le mie competenze”.

Come cambia la Domenica Sportiva su RAI 2

Non mancano i cambiamenti anche alla Domenica Sportiva su RAI 2: confermata Simona Rolandi che però condurrà in coppia con Paolo Maggioni, ex volto di RAINews24 (uomo di fiducia di Petrecca subentrato da direttore a Iacopo Volpi, ora in pensione).

In attesa di conoscere i nomi del cast ufficiale, Lele Adani sarà riconfermato alla DS ma uscirà dal format Alberto Rimedio che passa alla conduzione di ’90° minuto’.

Torna il ‘Processo del lunedì’ con Paola Ferrari su Rai 2

Cambi dunque anche per Paola Ferrari che andrà a condurre ‘Il processo del lunedì’ in seconda serata su RAI 2 in coppia con Marco Mazzocchi (nuovamente insieme dopo ‘Notti Europee’).