Scopri gli appuntamenti in diretta con ciclismo, pallanuoto femminile e tennis, protagonisti assoluti di oggi.

Oggi le tifoserie degli appassionati avranno un’ampia scelta tra diverse discipline sportive, con eventi di rilievo trasmessi in diretta dai principali canali italiani. Tra gli sport in evidenza spiccano ciclismo, pallanuoto femminile e tennis, che offrono appuntamenti imperdibili durante tutta la giornata.

Gli appassionati di ciclismo potranno seguire in chiaro la Clàssica Terres de l’Ebre in diretta su Eurosport nel primissimo pomeriggio, senza costi aggiuntivi.

La pallanuoto femminile domina la scena internazionale con i Mondiali Singapore 2025; le partite tra Ungheria e Spagna si alternano nelle dirette di Sky Sport Mix (a pagamento) e Rai Sport (in chiaro), mentre Grecia e USA si sfidano in uno scontro trasmesso gratis da Rai Sport.

Infine, il tennis offre una nutrita programmazione con competizioni ATP & WTA: dalle prime ore del mattino sulle piattaforme Sky Sport 1, Sky Sport Max e Sky Sport Tennis fino al tardo pomeriggio con i Sedicesimi di finale al WTA Palermo Ladies Open, trasmessi in chiaro su Rai Sport. Un palinsesto ricco che accontenta tifosi di ogni disciplina e che promette una giornata all’insegna dello sport di qualità.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Ciclismo

16:00 Clàssica Terres de l’Ebre (Eurosport, gratuito)

Pallanuoto femminile

11:35 Mondiali Singapore 2025: Grecia-USA (Rai Sport, gratuito)

Mondiali Singapore 2025: Grecia-USA (Rai Sport, gratuito) 15:25 Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Spagna (Sky Sport Mix, a pagamento)

Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Spagna (Sky Sport Mix, a pagamento) 15:35 Mondiali Singapore 2025: Ungheria-Spagna (Rai Sport, gratuito)

Tennis

01:00 ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport 1, a pagamento) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Max, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Max, a pagamento) 11:00 ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento)

ATP & WTA (Sky Sport Tennis, a pagamento) 17:20 WTA Palermo Ladies Open – Sedicesimi di finale (Rai Sport, gratuito)

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp