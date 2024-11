Pagelle Napoli-Roma 1-0: Lukaku core 'ngrato, Kvara spreca, Ranieri boccia Pellegrini, Dovbyk sfortunato

Top e flop della partita Napoli-Roma, valevole per la 13a giornata di serie A 2024/2025: Conte si riprende la vetta, Di Lorenzo super, distrazione fatale di Angelino.

Conte rovina la prima di Ranieri sulla panchina della Roma e si riprende la vetta della classifica. Il Napoli risponde a Inter, Atalanta e Fiorentina grazie alla zampata di Lukaku, che non perdona la sua ex squadra. Le speranze dei giallorossi si infrangono sulla traversa di Dovbyk; male Pellegrini, bocciato a fine primo tempo. Prestazione super di Di Lorenzo.

Napoli-Roma: le scelte di Ranieri, Kvara spreca

Conte rimette Lobotka al centro del villaggio, mentre Ranieri – al debutto in giallorosso – opta per un formazione abbottonata con Pellegrini a supporto di Dovbyk. Pronti, via e il Napoli spreca subito un’occasione colossale. Cross di Di Lorenzo, El Shaarawy si perde Kvaratskhelia che tutto solo davanti a Svilar manda sul fondo di testa.

I padroni di casa partono col piede schiacciato sull’acceleratore: prima McTominay e poi Politano mettono i brividi a una Roma che si dimostra work in progress. Poi, però, i giallorossi prendono le misure agli avversari e il primo tempo scorre via senza reti.

Doppio cambio Ranieri, segna l’ex Lukaku

Al rientro dagli spogliatoi Ranieri ridisegna la Roma passando dal 4-4-1-1 al 3-5-1-1: fuori El Shaarawy e lo spento Pellegrini per Hummels, finalmente coinvolto nel progetto giallorosso, e Baldanzi.

Il Napoli approfitta dei cambiamenti tattici per colpire: al 53′ Di Lorenzo sfrutta il movimento sbagliato di Angelino per affondare sulla destra, palla in mezzo per Lukaku che non sbaglia 1-0. La vendetta dell’ex è servita. La risposta della Roma è in un colpo di testa di Dovbyk, che, al 65′, si stampa sulla traversa. Il risultato non cambia più: Ranieri stecca la prima, Conte torna in vetta.

Le pagelle del Napoli

L’unico a sporcagli i guantoni è Pisilli con una conclusione centrale. Di Lorenzo 7: Poco sollecitato dagli avversari, il capitano può affondare sulla destra. Il gol di Lukaku è di fatto tutto suo.

L’uruguaiano non risente minimamente degli impegni oltreoceano con la Celeste. Anguissa 6,5: Quantità e qualità: un punto di riferimento in mediana (dall’85’ Folorunsho: sv).

Per oltre 50 minuti inesistente. Poi piazza la zampata contro la sua ex squadra facendo esplodere il Maradona (dal 79′ sv). Kvaratskhelia 5: Spreca subito un’occasione facile facile colpendo male di testa a pochi passi da Svilar. È l’unico che prova a saltare l’uomo, ma le sue scelte si rivelano poche volte vincenti. Nella ripresa perde due palloni di fila potenzialmente sanguinosi e Conte lo richiama in panchina (dal 67′ Neres: 6).

Le pagelle della Roma