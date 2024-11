Benvenuti alla diretta di Napoli-Roma, match valevole per la 13a giornata di Serie A.17:25

Il Napoli è reduce dal pareggio maturato per 1-1 con l'Inter, mentre la Roma arriva dalla sconfitta casalinga per 2-3 con il Bologna.17:26

Le scelte di Conte: recupera Lobotka che parte titolare al fianco di Anguissa in mediana, vince invece il ballottaggio a sinistra Olivera, preferito a Spinazzola. Avanti Politano chiude la batteria di trequartisti al fianco di McTominay e Kvaratskhelia.17:31

La Roma è rimasta imbattuta nelle due sfide dello scorso campionato contro il Napoli (2-0 all’Olimpico nel dicembre 2023 e 2-2 al Maradona lo scorso aprile), i giallorossi non registrano una striscia più lunga senza sconfitta contro i partenopei in Serie A dal periodo tra il 2015 e il 2016 (quattro match in quel caso – 3V, 1N).17:34