Pagelle Tottenham-Roma 2-2: Hummels croce e delizia, Koné super, male Dovbyk. Il Var annulla tre gol alla Lupa

Top e flop della partita Tottenham-Roma, valevole per la 5a giornata di Europa League: il tedesco causa un rigore dopo 120 secondi ma poi segna il gol del pareggio nel recupero.

La Roma si salva in extremis contro il Tottenham: a Londra, in un match valevole per la quinta giornata di Europa League, finisce 2-2. Hummels protagonista nel bene e nel male: causa un rigore dopo 2′, ma poi segna il gol del pareggio in pieno recupero. Ranieri può sorridere: la sua squadra ha tenuto testa agli Spurs con carattere e cuore.

Che disastro Hummels, avvio da incubo della Roma

Per la super sfida londinese col Tottenham Ranieri decide di concedere fiducia a Hummels, reduce dall’errore in copertura su Lukaku nella partita persa di misura contro il Napoli e fin qui vero e proprio oggetto misterioso.

L’ex Dortmund, però, non ripaga la fiducia del tecnico: dopo 120 secondi abbatte Sarr in area e l’arbitro svedese Nyberg concede il calcio di rigore una volta rivista l’azione al monitor. Dagli 11 metri si presenta la stella coreana Son che supera Svilar.

Dybala pennella, Ndicka trafigge il Tottenham

La reazione dei giallorossi è di carattere. Dybala prende per mano la squadra e tenta anche un colpo da centrocampo che sarebbe diventato lo spot di questa edizione dell’Europa League se fosse entrato in porta.

Al 20′ arriva il meritato pareggio: punizione dalla sinistra al bacio della Joya e colpo di testa di Ndicka su cui Forster, chiamato a sostituire l’infortunato Vicario.

Il gol annullato al Faraone e il sorpasso degli Spurs

Tre minuti dopo, la Roma mette addirittura la freccia. Dybala inventa un assist geniale per El Shaarawy che segna al volo di destro: un capolavoro vanificato, però, dall’intervento del Var. Il gol è infatti annullato per fuorigioco del Faraone. La partita è spettacolare e regala continui ribaltamenti di fronte: Angeliño, appostato sulla linea, salva di petto sul tiro a botta sicura ravvicinato di Johnson. I giallorossi rispondono subito con una conclusione di Dybala che esalta le doti di Forster.

Al 33′, però, l’argentino perde un brutto pallone che innesca la ripartenza letale degli Spurs: l’ex Juve Kulusevski pesca in mezzo Johnson che brucia Angeliño e insacca alle spalle di Svilar. La Roma è in bambola e gli inglesi vanno a un passo dal tris: Kulusevski prende il palo e poi Son spara altissimo, divorandosi un gol facile facile.

Il Var non sorride alla Roma: altre due reti cancellate

Var costretto agli straordinari e sempre ‘contro’ la Roma. A inizio ripresa altri due gol sono annullati ai giallorossi, entrambi per fuorigioco di Dovbyk. Nella prima circostanza l’ucraino ex Girona è servito oltre la linea dei difensori da Soulé e il suo assist per Koné si rivela dunque inutile.

Poi il centravanti segna, ma ancora una volta la sua posizione è irregolare. La Roma c’è, ma la sfortuna si accanisce sulla squadra di Ranieri quando Angeliño centra la traversa. Traversa, anzi due le traverse colpite anche dal Tottenham: prima con la punizione velenosa di Pedro Porro, quindi con il colpo di testa sotto misura di Solanke.

Il riscatto di Hummels nel recupero

Il calcio regala storia pazzesche. Come appunto quella di Hummels. Già il calciatore più contestato, quello del rigore causato dopo 2′, salva la Roma in pieno recupero con la zampata su assist di Angelino che vale il 2-2.

Meritato il pareggio della squadra di Ranieri che ha dimostrato cuore, voglia e grinta, mettendo alle corde il Tottenham nel secondo tempo.

Le pagelle della Roma

Svilar 7: Tiene a galla la Roma con le sue parate.

Tiene a galla la Roma con le sue parate. Mancini 6,5: Ci mette personalità e grinta, pur soffrendo le frecce bianche del Tottenham.

Ci mette personalità e grinta, pur soffrendo le frecce bianche del Tottenham. Hummels 6,5: Da 4 in pagella fino al 91′ per il rigore causato dopo soli 2′ di gioco. Ma in pieno recupero salva la Roma con il tap in del 2-2.

Da 4 in pagella fino al 91′ per il rigore causato dopo soli 2′ di gioco. Ma in pieno recupero salva la Roma con il tap in del 2-2. Ndicka 6,5: Lui, che un’Europa League l’ha vinta, ha il merito di rimettere in carreggiata la Roma con uno stacco poderoso.

Lui, che un’Europa League l’ha vinta, ha il merito di rimettere in carreggiata la Roma con uno stacco poderoso. Celik 5,5: La partenza è incoraggiante, ma poi viene messo in mezzo dal micidiale tandem Kulusevski-Son (dal 65′ Zalewski : 6).

La partenza è incoraggiante, ma poi viene messo in mezzo dal micidiale tandem Kulusevski-Son (dal 65′ : 6). Paredes 5,5: Alla mezzora perde una palla sanguinosa nella propria trequarti innescando lo scatenato Sarr: Svilar ci mette una pezza. Da un giocatore dell’esperienza dell’argentino errori di questo genere non possono essere tollerati.

Alla mezzora perde una palla sanguinosa nella propria trequarti innescando lo scatenato Sarr: Svilar ci mette una pezza. Da un giocatore dell’esperienza dell’argentino errori di questo genere non possono essere tollerati. Koné 7: Uno dei più positivi, e non è una novità. Segna, ma in fuorigioco. Mezzo punto in meno per il gol fallito da ottima posizione.

Uno dei più positivi, e non è una novità. Segna, ma in fuorigioco. Mezzo punto in meno per il gol fallito da ottima posizione. Angeliño 6,5: Il salvataggio di petto sulla linea è prodigioso, ma rovina tutto perdendosi Johnson che non perdona. Si riscatta ampiamente nella ripresa: prima con la traversa, poi con l’assist per Hummels.

Il salvataggio di petto sulla linea è prodigioso, ma rovina tutto perdendosi Johnson che non perdona. Si riscatta ampiamente nella ripresa: prima con la traversa, poi con l’assist per Hummels. Dybala 6: Dà fondo a tutto il suo talento per disegnare calcio. Suo l’assist per Ndicka, suo l’assist per il gol di ElSha poi cancellato dal Var. Ma sporca la sua gara con quella palla persa da cui è nata la ripartenza del 2-1 degli Spurs (dal 46′ Soulé : 6).

Dà fondo a tutto il suo talento per disegnare calcio. Suo l’assist per Ndicka, suo l’assist per il gol di ElSha poi cancellato dal Var. Ma sporca la sua gara con quella palla persa da cui è nata la ripartenza del 2-1 degli Spurs (dal 46′ : 6). El Shaarawy 6: Il Var gli annulla (giustamente) un grandissimo gol (dal 69′ Saelemaekers : 6).

Il Var gli annulla (giustamente) un grandissimo gol (dal 69′ : 6). Dovbyk 5: Si vede solo nelle azioni dei due gol annullati per fuorigio (suoi). Troppo poco.

Top e flop del Tottenham