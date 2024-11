Vicario operato: "Col Tottenham ho giocato con la caviglia rotta". Il portiere della Nazionale salta la Roma

Lungo stop per Vicario, infortunatosi in seguito a uno scontro di gioco con Savinho del City: Spalletti incrocia le dita in vista dei quarti di Nations League in programma a marzo.

A difendere la porta del Tottenham nella sfida di Europa League contro la Roma di Ranieri non ci sarà Guglielmo Vicario, che sarà costretto a un lungo stop per la frattura della caviglia. Pessime notizie per gli Spurs, con Spalletti spettatore interessato dal momento che l’ex Empoli è il vice Donnarumma in Nazionale.

Vicario, infortunio shock: il portiere già operato

Il 28enne portiere di Udine, che ha sempre avuto un rendimento altissimo da quando – nell’estate del 2023 – si è trasferito al Tottenham, si è infortunato in seguito a uno scontro di gioco con Savinho durante il match di Premier League all’Etihad Stadium contro il Manchester City.

Una partita che resterà impressa a lungo nella mente dei tifosi, perché gli Spurs sono riusciti ad asfaltare 4-0 i fenomeni di Pep Guardiola. E lo stesso Vicario si è messo in evidenza con alcune parate decisive sul pericolo numero uno Haaland. In Inghilterra non hanno dubbi: si è trattata della miglior gara dell’era Postecoglou.

Caviglia fratturata: la confessione di Vicario

Poco prima dell’intervallo lo scontro di gioco con l’esterno offensivo ex Girona. Seppur dolorante, Vicario è rimasto in campo fino al triplice fischio, anche se poi è stato visto zoppicante in mixed zone.

L’estremo difensore ha poi fatto chiarezza su Instagram postando uno scatto dall’ospedale in cui è stato operato: “A volte il calcio ti dà i suoi alti e a volte ti sfida in modi che non ti aspetti. Ho giocato 60 minuti all’Etihad con un osso rotto alla caviglia, dando assolutamente tutto quello che avevo per la squadra – ha rivelato il portiere del Tottenham -. Purtroppo non c’è stato modo di evitarlo, avevo bisogno di un intervento chirurgico”.

Roma e Nations League, quando potrà tornare in campo

Vicario ha proseguito: “Sono deluso di non poter aiutare la squadra per un po’ di tempo. Un grazie enorme ai medici e allo staff. L’operazione è andata bene, e da domani lavorerò duramente per tornare più forte, in forma e pronto a dare di nuovo il massimo per voi. Grazie ai tifosi degli Spurs per tutto l’affetto. Ci vediamo presto in campo”.

Al momento non è facile sbilanciarsi sui tempi di recupero, che saranno inevitabilmente lunghi, visto l’infortunio. Il numero uno del Tottenhem rientrerà soltanto nei primi mesi del 2025 (Spalletti spera di averlo per i quarti di Nations League contro la Germania a marzo), per cui salterà la sfida di Europa League di giovedì contro la Roma. Al suo posto giocherà il 36enne Forster.