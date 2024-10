Vicario, Corona racconta il compleanno sopra le righe: "Non si reggeva in piedi, fumava, erano in 8 in auto"

L'ex "re dei paparazzi" condivide sul proprio canale Telegram privato un video che sembra immortalare il portiere del Tottenham e della Nazionale in atteggiamenti poco edificanti

Il portiere del Tottenham e dalla Nazionale, Guglielmo Vicario, finisce nella “rete” di Fabrizio Corona che, dopo gli scandali del calcioscommesse, rivela sul proprio canale Telegram i festeggiamenti a suo dire sopra le righe dell’ex Empoli per il suo 28esimo compleanno.

Il racconto di Corona

“Non si reggeva in piedi, ballava sui tavoli, fumava sigarette e sono andati via con la macchina nella quale erano in 8, solo avanti erano in 3!”. Dopo le accuse all’esterno del Milan, Theo Hernandez, dal suo canale Telegram, Fabrizio Corona descrive la serata di festeggiamenti del numero uno dell’estremo difensore del Tottenham e della Nazionale italiana, Guglielmo Vicario.

Vicario in auto in 8 e con delle escort

Al post, l’ex “re dei paparazzi”, allega un video che mostra l’estremo difensore classe 1996 mentre si gode la serata di festa in compagnia di amici in alcuni locali milanesi, ballando e cantando. Le immagini non sempre propriamente chiare sembrano, poi, immortalare Vicario a bordo di un’automobile in compagnia di altre sette persone, tra cui – secondo Corona – anche alcune escort. “Ieri sera, Guglielmo Vicario, festeggiava il suo compleanno fumando, bevendo, accompagnato da escort e guidando l’auto con 3 persone ‘sedute’ davanti“.

Una serata di festeggiamenti

“Lui giocava e quindi non ha potuto festeggiarlo una settimana fa (Vicario compie gli anni il 7 ottobre, ndr), ciò non gli ha impedito però di venire ieri in Italia dove aveva già organizzato e programmato tutto da un mesetto, hanno affittato tutta la sala de La Risacca, in circa 40 persone tra procuratori e ‘ragazze’. La serata è poi continuata al Pianeta a Milano, un nuovo locale che ha aperto”, prosegue la descrizione fornita da Corona, prima di affondare il colpo con le accuse.

L’affondo di Corona a Vicario

“Lui non si reggeva in piedi, ballava sui tavoli, fumava sigarette e sono andati via con la macchina nella quale erano in 8, solo avanti erano in 3! La ragazza con la quale è stato fotografato è sconosciuta ma era pieno di escort chiamate per l’occasione. È andato via poi alla guida ubriaco perso e fuori dal locale hanno gridato, fieri… Ripeto… FIERI: ‘ABBIAMO FATTO LA STORIA DELLA RISACCA’. Il futuro della nazionale Italiana“, chiude polemicamente la sua denuncia l’ex paparazzo.