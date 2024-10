Fabrizio Corona attacca Spalletti: Totti aveva ragione e tu non sei la mia Nazionale

Il re del gossip lancia bordate al ct per le accuse a Inzaghi in merito alla vicenda delle telefonate con gli ultras: "Non venire a farci la morale"

Toccategli tutto ma non l’Inter. Non è un mistero che Fabrizio Corona sia nerazzurro sfegatato, al punto anche da mettere la sua squadra del cuore davanti ai suoi stessi interessi personali. Ed è per questo che quando ha sentito le parole di Luciano Spalletti indirettamente rivolte a Inzaghi in merito ai rapporti con gli ultrà, ha deciso di dedicare un post al veleno per il ct in una delle sue stories su Instagram.

Corona ha sempre difeso l’Inter

L’Inter resta nel cuore del re del gossip a prescindere. Lo scorso agosto, ad esempio, parlando del caso calcioscommesse, al podcast 352 sport, Corona rivelò: “L’ho sempre detto, faccio i nomi degli altri ma i nomi dell’Inter mai. E ce n’erano. L’ho fatto per interesse personale, perché ho reso pubblica quella roba lì perché dovevo lanciare Dillinger, che in un giorno è arrivato a 300mila follower e 2.5 milioni di utenti unici al giorno. E’ diventato il sito di informazione più importante”.

Le parole di Spalletti sul rapporto con gli ultrà

Anche Corona ha sentito Spalletti parlare della vicenda ultrà-Inter. Il ct aveva detto: “Posso dire che non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi, né a Milano né in altri momenti della mia carriera. Mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso. Perché poi non so quali siano stati i rapporti precedenti: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare”.

L’attacco di Corona

Sul suo profilo Instagram Corona – che ha sempre avuto amici anche nell’Inter – ha replicato ieri sera con una storia che mostra la faccia del ct e il suo virgolettato, scrivendo: “Poi parlano di fair play dietro a un muro di sponsor. Poi vengono a farci la morale sugli sciacalli. In questo caso aveva ragione Totti su questo personaggio, che spero a brevissimo sarà in cerca di autore oppure di una squadra dove riesce a star simpatico a qualcuno. Spalletti dovresti aver rispetto per la squadra che ti ha tirato fuori dai nani del calcio. Guarda cosa hai vinto tu e cosa ha vinto Inzaghi. Tu non sei la mia Nazionale”. Non è la prima volta che il re dei paparazzi attacca il ct, era successo anche in merito alla vicenda scommesse.