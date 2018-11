Corona: non sapete che facciamo io e Radja

Attenzione, Fabrizio Corona è tornato e ha un solo piano in mente: seminare zizzania in tutta Italia. Dopo le provocazioni a Ilary Blasi, con tanto di maglietta della Lazio indossata a corredo finale della lite, e l’incredibile storia d’amore con Asia Argento, in cui sono stati sciorinati anche i dettagli più imbarazzanti del loro connubio, il re dei paparazzi è tornato a far tremare mezza Italia con dichiarazioni al vetriolo, questa volta riguardanti il mondo del calcio. L’obiettivo, ovviamente è quello di tenere i fari puntati quanto più possibile su di sé: ma dietro le ultime parole di Fabrizio Corona potrebbe nascondersi una strategia ancora più contorta.

Un’amicizia in nerazzurro – L’ultimo passatempo di Fabrizio Corona, infatti, è quello di uscire a bere con i calciatori più forti della serie A. Niente di male, se non fosse che i calciatori non dovrebbero affatto bere, dal momento che gli alcolici sono esclusi da ogni tipo di dieta degli atleti. Le ultime parole di Corona, infatti, hanno un retrogusto lievemente tendenzioso: “Se esco con Nainggolan? Certo che ci esco, ci troviamo su molte cose, per questo lo frequento. Anche con Balotelli ci vedevamo spesso quando giocava in italia. Ai bravi ragazzi non saprei cosa dire. Cristiano Ronaldo? Lo stimo, ma non saprei cosa dirgli”. Cosa intenderà il re dei paparazzi? Perché dovrebbe avere molto in comune con due bad boy come Nainggolan e Balotelli, e niente in comune con Cr7 che è un maniaco della dieta e del benessere fisico? Soprattutto se consideriamo che l’opzione “donne” sembra autocestinarsi dopo un secondo, dato che il portoghese non sembra totalmente insensibile all’argomento.

La credibilità comincia a vacillare – Certo, non si possono costruire castelli di sospetti soltanto su queste brevi dichiarazioni, eppure i trascorsi di Fabrizio Corona fanno tremare i calciatori. Ciò che conta, in questi casi, è anche l’importanza che la gente dà a certe notizie e se prima Fabrizio Corona poteva vantare una certa autorevolezza, adesso, andando a leggere i commenti sui social, si può notare come il re dei paparazzi abbia perso un po’ di credibilità. L’autogol più grande di Fabrizio? Ebbene, è stata proprio l’ultima avventura con Asia Argento. Molti follower, infatti, hanno iniziato a dubitare delle parole di Corona basandosi sul semplice assunto: come fa uno che è stato con Belen ad avere una storia con Asia Argento? Ci sarebbero dieci milioni di risposte differenti, ma in fondo, va bene così…

