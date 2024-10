Milan, Theo Hernandez nel mirino di Corona: l’accusa dopo la notte folle in discoteca

L’ex re dei paparazzi ha raccontato di avere ricevuto un video in cui si vede il terzino francese ubriaco in discoteca mentre dà un pugno a una donna

“Un comportamento fuori controllo”. Così Fabrizio Corona descrive le azioni di Theo Hernandez in un video ricevuto dalla sua agenzia Atena: nel filmato si vedrebbe il terzino del Milan colpire con un pugno una donna in discoteca.

Milan, Theo Hernandez accusato da Corona

Fabrizio Corona torna a parlare di calcio e lo fa con un’accusa choc a Theo Hernandez: sul suo canale Telegram, l’ex re dei paparazzi ha raccontato di aver ricevuto un video in cui si vede il terzino del Milan rifilare un pugno a una donna in discoteca.

Corona inizia il suo racconto sottolineando come i comportamenti di Theo Hernandez siano cambiati rispetto a quando il francese è approdato a Milanello. “ll cambiamento di Theo Hernandez, da quando è arrivato al Milan, non è passato inosservato – scrive Corona su Telegram . Da giovane talento promettente sotto la gestione di Paolo Maldini, oggi il suo atteggiamento sembra essersi trasformato, e non in meglio. Un comportamento arrogante e spocchioso in campo ha fatto storcere il naso a tifosi e compagni di squadra”.

Milan, Corona e il video del pugno di Theo Hernandez

Corona ricorda l’episodio dell’isolamento di Theo Hernandez (insieme a Leao) durante il cooling break nella partita contro la Lazio per poi passare all’argomento forte, il comportamento del calciatore lontano dal campo di gioco. “È la sua vita privata che desta ancor più preoccupazione – continua Corona -. Sempre più spesso, il nome di Theo Hernandez mi arriva in redazione associato a serate sfrenate in locali notturni con un comportamento fuori controllo”.

L’episodio più grave è, ovviamente, quello del pugno che Theo Hernandez avrebbe rifilato a una donna. “Un video arrivato nella mia agenzia Atena però, è particolarmente inquietante – spiega Corona -: il calciatore, visibilmente ubriaco, lo si vede colpire con un pugno una donna, che è caduta a terra. La vittima ha successivamente sporto denuncia per violenza privata”.

Per Corona il Milan sa tutto di Theo Hernandez

Corona infine ci mette il carico: il Milan saprebbe tutto, ma avrebbe deciso di non punire Theo. “In tutto ciò, il Milan è a conoscenza e ha deciso di non prendere provvedimenti nei confronti del giocatore – la chiosa di Corona -. Poi però la Lega e i suoi club dedicano la giornata di Serie A per la lotta alla violenza sulle donne…”.

Theo Hernandez, a processo la donna che l’aveva accusato di stupro

Intanto, però, dalla Spagna arriva una buona notizia per Theo Hernandez. La modella Luisa Kremleva, che nel 2017 aveva accusato il calciatore di averla stuprata all’uscita di una discoteca, sarà processata per calunnia dalla giustizia spagnola.

Lo riferiscono i tabloid Daily Mail e Sun, secondo cui la donna verrà processata entro fine mese presso un tribunale della Costa del Sol. La denuncia della Kremleva era già stata archiviata in base a un filmato della videosorveglianza della discoteca che aveva scagionato Theo.