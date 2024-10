Giudice Sportivo: la decisione su Theo Hernandez, Conceiçao salta la Lazio. Mano pesante sulla Fiorentina

Brutte notizie per Fonseca, che perde uno dei suoi uomini migliori. Il fantasista della Juve, invece, paga a caro prezzo la simulazione contro il Cagliari.

La Lega Serie A ha ufficialmente reso note le decisioni del giudice sportivo relative ai provvedimenti arbitrali presi nel corso del weekend della 7a giornata di campionato. Quattro i calciatori squalificati in vista dell’ottavo turno, tra cui Theo Hernandez e Francisco Conceiçao. Out anche Maripan del Torino e Coulibaly del Parma, espulsi rispettivamente contro Inter e Bologna. Non mancano le ammende per le big.

I calciatori squalificati per l’8a giornata di Serie A

Alla ripresa, dopo aver perso Duvan Zapata per infortunio, il Torino di Paolo Vanoli dovrà rinunciare anche a Guillermo Maripan, espulso a San Siro per via della brutta entrata su Marcus Thuram. Il centrale cileno, arrivato in estate per sostituire il partente Buongiorno, salterà la trasferta di Cagliari, dove i granata affronteranno la formazione allenata da Davide Nicola.

Un turno di stop anche per Woyo Coulibaly e Francisco Conceiçao: l’esterno del Parma sconterà contro il Como il rosso diretto incassato nel derby con il Bologna per l’intervento pericoloso ai danni di Ndoye, mentre il fantasista portoghese non potrà essere a disposizione di Thiago Motta in occasione della sfida con la Lazio di Marco Baroni, a causa della simulazione ravvisata da Marinelli a ridosso del 90′ di Juve-Cagliari. Doppio giallo pesante per l’ex Porto, punito anche con una multa di 2.000€ per il gesto antisportivo.

Stangata per Theo Hernandez, che ha spinto l’arbitro Pairetto a estrarre il cartellino rosso dopo il fischio finale di Fiorentina-Milan. Proteste che costano caro al terzino sinistro rossonero, sanzionato con due giornate di squalifica “per avere, al termine della gara,

più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara”.

Questi, dunque, i quattro calciatori squalificati per l’8a giornata di Serie A:

Guillermo Maripan (Torino)

(Torino) Francisco Conceiçao (Juvemtus)

(Juvemtus) Woyo Coulibaly (Parma)

(Parma) Theo Hernandez (Milan)

Maxi multa per la Fiorentina, ammende anche per Roma e Juve

Maxi ammenda per la Fiorentina di Rocco Commisso, chiamata a pagare 12.000€ “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco”. Multa di 5.000€ per il Monza “per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva una critica irrispettosa al Direttore di gara”.

Ammenda di €5.000 rifilata alla Roma, “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale. Multato anche il Venezia (€3.000) “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel recinto di giuoco”.

Hellas Verona costretto a pagare 2.000€ “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco”. E, infine, 1.000€ di ammenda per la Juventus “per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato due bicchieri semipieni sul terreno di giuoco”.