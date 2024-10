Torino, verdetto terribile per Zapata: tifosi granata disperati sul web

Il bomber colombiano, infortunatosi contro l'Inter, ha effettuato le visite mediche: lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale

Aveva lasciato la clinica Fornaca di Torino, dove stamane aveva sostenuto gli esami, in stampelle e accompagnato dalla moglie ma l’esito della visita è stato tremendo per Duvan Zapata. Il bomber del Torino, che si era infortunato gravemente sabato nella gara con l’Inter a San Siro, ha praticamente finito la stagione.

Il comunicato del Torino

Il bollettino medico lascia poco spazio all’ottimismo. Molto peggiore del previsto il verdetto: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata”.

I tempi di recupero

Anche volendo ipotizzare la migliore delle soluzioni tra operazione e riabilitazione ci vorranno almeno 7 mesi per rivedere in campo Zapata, che tra l’altro ha anche 34 anni. Facile ipotizzare che la stagione sia già finita per lui mentre il Torino si sta già guardando intorno per trovare un sostituto da subito, con Balotelli in pole.

Tifosi granata disperati sul web

Fioccano i commenti: “dallo sperare che fosse la cosa meno grave possibile all’essere la catastrofe pura” e poi: “Forza Duvan! Subito sugli svincolati però”, oppure: “Penso sia finita la sua carriera da calciatore professionista” e anche: “Pensate solo a fare 40 punti adesso nel minor tempo possibile”

C’è chi scrive: “Ti aspettiamo Capitano” e poi: “Tornerà tra un anno” e anche: “Comunque abbiamo perso i 3 migliori giocatori della scorsa stagione (Zapata, Buongiorno e Bellanova) e sono stati fatti 0 innesti di valore sul mercato. Vanoli ci ha portati al settimo posto con una squadra da retrocessione….e ora senza Duvan sarà dura” e anche: “Un super abbraccio Capitano . Tornerai più forte di prima. Alla faccia di chi sostiene il contrario” e infine: “Prendete subito Balotelli”.