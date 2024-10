Pagelle Inter-Torino 3-2: San Siro ai piedi di super Thuram, Calha ingenuo, Zapata gol e ko, follia Maripan

Top e flop della partita Inter-Torino, valevole per la 7° giornata di serie A 2024/2025: granata in dieci dopo 19', Thuram si scatena e realizza una tripletta, Lautaro non brilla

L’Inter risponde al Napoli: 3-2 al Torino e secondo posto a -2 dalla squadra dell’ex Conte. Protagonista assoluto del match è stato Marcus Thuram, autore di tutti e tre i gol messi a segno dai nerazzurri. Ma la gara dei granata è stata condizionata dall’espulsione di Maripan dopo soli 20′.

Inter-Torino: espulso Maripan e Thuram si scatena

Al 18′ l’episodio che cambia il corso di un match fino a quel momento bloccato. Entrataccia di Maripan sulla caviglia di Thuram: per Marcenaro è solo giallo. Ma dopo dopo un on field review il direttore di gara cambia idea ed espelle l’ex difensore del Monaco.

Per l’Inter la gara si mette in discesa e al 25′ proprio Tikus castiga i granata con uno stacco di testa imperioso su cross perfetto di Bastoni. Dieci minuti più tardi il figlio d’arte si ripete, sempre con un’incornata: questa volta l’assist è di Acerbi.

Zapata gol (e ko), poi ci pensa ancora Thuram

Neppure il tempo di festeggiare il raddoppio che i granata tornato subito in panchina. Bisseck e Acerbi sbandano, Duvan Zapata approfitta della dormita della retroguardia nerazzurra per sfondare in area e insaccare alle spalle di Sommer.

Al 60′, però, l’Inter sembra spegnere le speranze di rimonta degli avversari. Cross di Bastoni, colpo di testa di Lautaro, respinta di Milinkovic-Salvic e tap in dell’incontenibile Thuram. Nel finale Zapata alza bandiera bianca: dopo una sterzata il colombiano è costretto a lasciare il terreno di gioco in barella tra gli applausi di San Siro.

Inter, ingenuità di Calha e finale col brivido

Partita in cassaforte? No, perché l’Inter decide di farsi male da sola. All’85’ Calhanoglu arriva in ritardo su Masina: è calcio di rigore. Dagli undici metri Vlasic non sbaglia, 3-2. Il risultato non cambia più: la squadra di Inzaghi seconda, a -2 dal Napoli capolista.

Le pagelle dell’Inter

Sommer 6: Ottimo il riflesso su una gran conclusione da fuori di Ricci.

Ottimo il riflesso su una gran conclusione da fuori di Ricci. Bisseck 5: Doppio errore sul gol di Zapata. Non è la prima volta che il tedesco, sostituito all’intervallo, macchia la sua prova con una leggerezza (dal 46′ Pavard : 6).

Doppio errore sul gol di Zapata. Non è la prima volta che il tedesco, sostituito all’intervallo, macchia la sua prova con una leggerezza (dal 46′ : 6). Acerbi 6: Acerbi dà, Acerbi toglie. Bravissimo nel confezionare l’assist del 2-0 a Thuram, ma subito dopo si lascia sovrastare da Zapata.

Acerbi dà, Acerbi toglie. Bravissimo nel confezionare l’assist del 2-0 a Thuram, ma subito dopo si lascia sovrastare da Zapata. Bastoni 7: Il piede è caldo: delizioso il cross che consente a Thuram di sbloccare il match. E c’è il suo zampino anche sul 3-1 (dall’82’ De Vrij: sv).

Il piede è caldo: delizioso il cross che consente a Thuram di sbloccare il match. E c’è il suo zampino anche sul 3-1 (dall’82’ De Vrij: sv). Darmian 6: Da ex Toro ci tiene a non sfigurare: il buon Matteo fa la sua parte, però non riesce ad arginare Duvan dopo la frittata di Bisseck con la compartecipazione di Acerbi (dal 68′ Dumfries : sv).

Da ex Toro ci tiene a non sfigurare: il buon Matteo fa la sua parte, però non riesce ad arginare Duvan dopo la frittata di Bisseck con la compartecipazione di Acerbi (dal 68′ : sv). Frattesi 6: Gara a corrente alternata. La superiorità numerica potrebbe spianargli la strada, ma non ne approfitta.

Gara a corrente alternata. La superiorità numerica potrebbe spianargli la strada, ma non ne approfitta. Calhanoglu 5,5: Gli ospiti serrano i ranghi e il turco fa fatica a salire in cattedra. Ingenuo nel finale quando causa il rigore che Vlasic trasforma.

Gli ospiti serrano i ranghi e il turco fa fatica a salire in cattedra. Ingenuo nel finale quando causa il rigore che Vlasic trasforma. Mkhitaryan 6,5: Il migliore dei tre centrocampisti, soprattutto per via di alcuni recuperi preziosi (dal 77′ Zielinski : 6).

Il migliore dei tre centrocampisti, soprattutto per via di alcuni recuperi preziosi (dal 77′ : 6). Dimarco 6,5: Solito treno sulla sinistra. E Milinkovic-Savic gli nega il gol con un intervento super.

Solito treno sulla sinistra. E Milinkovic-Savic gli nega il gol con un intervento super. Lautaro 6: Il capitano guadagna la sufficienza per il colpo di testa da cui poi arriva il tris di Thuram, ma non è certo la sua miglior serata.

Il capitano guadagna la sufficienza per il colpo di testa da cui poi arriva il tris di Thuram, ma non è certo la sua miglior serata. Thuram 8: Tikus interrompe un digiuno che durava da fine agosto: gol numero 5, 6 e 7 in campionato. Una furia (dal 68′ Taremi: 5,5).

