Inter, la clamorosa indiscrezione su Inzaghi e il Manchester United: la proposta e la risposta del tecnico

Il Manchester United ha cominciato una corte sfrenata a Simone Inzaghi al punto che secondo SportItalia avrebbe proposto al tecnico di arrivare già nel corso della pausa per le nazionali

Simone Inzaghi ha guadagnato una fama meritata a livello internazionale. La sua Inter da anni gioca ad altissimi livelli in Europa e la sua crescita come tecnico non è passata inosservata soprattutto in Inghilterra dove il Manchester United lo tiene d’occhio da tempo e sarebbe arrivato al punto da fargli una clamorosa offerta per portarlo in Premier League già nel corso delle ultime settimane.

Manchester United: all-in su Inzaghi

Il Manchester United ha da tempo messo gli occhi su Simone Inzaghi. Il tecnico è considerato come uno dei migliori allenatori emergenti in ambito europeo e lo United deve risolvere un problema che si porta avanti da troppo tempo. L’ultima indiscrezione arriva da Tancredi Palmeri e dal sito Sportitalia e rivela come i Red Devils abbiano provato a convincere il tecnico dell’Inter a lasciare subito Milano per trasferirsi in Premier. Secondo il giornalista lo United sarebbe stato pronto a chiudere l’esperienza Ten Hag per lanciarsi sull’allenatore italiano già nel corso della pausa per le nazionali. Da Inzaghi sarebbe però arrivato un no fermo alla proposta inglese.

Ten Hag e la crisi infinita dello United

Per il Manchester United è cominciata l’ennesima stagione complicata. Il club inglese è uno di quelli che da tempo spende di più sul mercato (anche per le importanti medie inglesi) ma i risultati continuano a essere latitanti. In questo omento la squadra di Ten Hag è al 13esimo posto in Premier League con 7 punti conquistati nelle prime 6 partite e ha già un ritardo di 8 punti dal Liverpool primo in classifica. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento per Massimiliano Allegri ancora alla ricerca di una panchina dopo la fine dell’avventura sulla panchina della Juventus.

Inzaghi, ora Inter ma il futuro?

Simone Inzaghi sembra aver cominciato un progetto di lungo corso sulla panchina dell’Inter: la vittoria dello scudetto e la finale di Champions League sono stati i due momenti migliori. Ma anche in questa stagione i nerazzurri si presentano ai nastri di partenza con il ruolo di favoriti in Italia e con chance di fare molto bene anche in ambito europeo. Difficilmente il tecnico, ex anche della Lazio, deciderà di lasciare Milano a cuor leggero. La voglia di un’avventura importante come quella della Premier League deve essere sicuramente una tentazione importante e chissà se gli avvenimenti degli ultimi giorni con il suo nome tirato in ballo anche per l’inchiesta sulle curve milanesi, potrebbe spingerlo a prendere in considerazione anche l’ipotesi di un addio. Il tutto ovviamente rimandato a fine stagione, per il momento non sembra esserci nessuna volontà di fuga.