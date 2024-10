Inter, da Spalletti bordata a Inzaghi sulla telefonata con gli ultrà: “Io so riattaccare”

Il c.t. della Nazionale prende le distanze dal collega per la telefonata con Ferdico, uno dei capi della Curva Nord attualmente sotto indagine

Nessuna parola di circostanza, Luciano Spalletti affronta petto in fuori la questione dei contatti tra gli ultrà della Curva Nord e il mondo Inter chiamando in causa Simone Inzaghi con una vera e propria bordata: “Io rispondo a tutti, anche a chi non conosco, ma poi so riattaccare”.

Inter, Spalletti prende posizione sulla telefonata Inzaghi-Ferdico

Intervistato da RaiSport, Luciano Spalletti ha affrontato con la consueta schiettezza il tema dell’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte attività criminali degli ultrà di Inter e Milan. Il c.t. dell’Italia non ha girato attorno all’argomento, commentando con severità la vicenda della telefonata tra il collega Simone Inzaghi e Marco Ferdico, uno dei capi della Curva Nord nerazzurra, nella quale quest’ultimo chiedeva al tecnico dell’Inter di intercedere con la dirigenza per ottenere un numero maggiore di biglietti per la finale di Champions League del 2023.

Contatti Inter-ultrà, la bordata di Spalletti contro Inzaghi

“Posso dire che non ho mai vissuto situazioni come quelle di Simone Inzaghi, né a Milano, né in altri momenti della mia carriera. Mai successo che qualcuno mi abbia chiamato per queste cose, è una novità che mi ha sorpreso”, afferma Spalletti nell’intervista, citando esplicitamente il tecnico dell’Inter.

Il c.t. poi entra nei dettagli della vicenda, prendendo di fatto le distanze da Inzaghi e anzi sparando una vera e propria bordata nei suoi confronti. “Non so quali siano stati i rapporti precedenti – ha proseguito Spalletti -: uno ti telefona, non lo conosci, non hai mai avuto a che fare con lui, penso sia difficile poterci scambiare parole. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare”. Una frase, quest’ultima che assomiglia a un duro rimbrotto nei confronti del collega.

Inter, ieri Inzaghi ascoltato dalla polizia

La frase di Spalletti è di fatto la prima vera critica a Inzaghi proveniente da un esponente di rilievo nel mondo del calcio. Ieri il tecnico dell’Inter era stato ascoltato dalla polizia mobile di Milano in merito al contenuto della telefonata con Ferdico: Inzaghi ha spiegato di aver ascoltato le ragioni dell’ultrà e di aver poi chiesto alla società qualche biglietto in più per i tifosi, in modo da far rientrare lo sciopero del tifo nerazzurro in vista della partita più importante della storia recente dell’Inter.