Corona: su caso scommesse c'erano anche giocatori Inter, Tonali e Fagioli mi ringrazino

Il re del gossip torna a parlare della vicenda che vide coinvolti i centrocampisti della Nazionale e fa altre rivelazioni, sul web scoppia la bufera

Era la scorso autunno quando il calcio italiano fu scosso da un nuovo terremoto, con un giro di scommesse vietate che vide coinvolti diversi calciatori tra cui i nazionali Fagioli e Tonali, che furono squalificati. Una delle gole profonde di quella storia fu Fabrizio Corona che provò anche ad allargare il giro a molti altri nomi, prendendosi i riflettori per mesi con le sue rivelazioni in tv e sul suo portale di riferimento. A distanza di tempo il re del gossip è tornato sulla vicenda.

Corona: Nel caso scommesse erano implicati anche interisti

Parlando del caso calcioscommesse, al podcast 352 sport, Corona ha rivelato: “L’ho sempre detto, faccio i nomi degli altri ma i nomi dell’Inter mai. E ce n’erano. L’ho fatto per interesse personale, perché ho reso pubblica quella roba lì perché dovevo lanciare Dillinger, che in un giorno è arrivato a 300mila follower e 2.5 milioni di utenti unici al giorno. E’ diventato il sito di informazione più importante”.

Corona: Tonali e Fagioli mi devono ringraziare

E’ senza freni Corona che arriva a dire: “Tonali e Fagioli mi devono ringraziare. Fagioli lo avrebbero ammazzato ed era senza soldi, ora è ritornato milionario, senza debiti e sano”.

Le reazioni dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni dei tifosi e si formano due partiti. C’è chi scrive: “Se ci sono giocatori dell’ Inter faccia nomi e cognomi. In caso contrario sarebbe meglio tacere perché prima o poi la corda si spezza…”e poi: “io non farei nomi ad antipatia.. hai le prove? Denuncia! Altrimenti non dire fesserie” e ancora: Dalla Roma e i suoi giocatori ha beccato solo querele, della Juve oltre a Fagioli aveva fatto altri due nomi (che non ricordo) e pure la ha toppato. Avrà sentito qualche voce e poi ha sparato alla cieca” oppure: “Vedere associate le parole Informazione e Corona… fa già ridere così… parliamo di un pregiudicato che ha vissuto di ricatti ed estorsion

C’è anche l’altra campana: “Questa è l’ennesima conferma del fatto che l’Inter è intoccabile. sicuramente, oltre a essere interista, qualche politico (del pallone e non) gli ha detto che se tocca l’inter è finito” e poi: “Corona è solo la punta dell’iceberg. Ci fate caso che quando riguarda la juve o il milan, si indaga a tutti i costi. Si arriva in fondo nonostante le conseguenze. Quando c’è da indagare l’inda ci si ferma per il bene del sistema calcio. Meglio non tirar fuori cose ormai morte e sepolte, vero?” e anche: “I giocatori dell’Inter godono dell’immunità quindi è inutile farne i nomi.Poi Corona, come vuole la logica, è un tipico interista che non conosce cosa sia l’onestà o la giustizia” e infine: “In pratica ha falsato il campionato non privando l’Inter dei giocatori scommettitori ed ha falsato l’europeo privandoci di tonali e di un fagioli in piena forma”.