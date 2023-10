Scommesse, Zalewski della Roma il quarto nome indicato da Corona

Dillingernews, il portale fondato dall’ex re dei paparazzi, ha indicato nell’esterno giallorosso il nuovo calciatore coinvolto nello scandalo dopo Fagioli, Tonali e Zaniolo

13-10-2023 14:56

È Nicola Zalewski il quarto giocatore di serie A indicato da Fabrizio Corona nella lista dei calciatori interessati dallo scandalo scommesse nel calcio. La notizia arriva da Dillingernews, il sito dell’ex re dei paparazzi, che pochi minuti fa ha svelato l’entità del quarto calciatore.

Scommesse, Corona e l’annuncio del quarto giocatore coinvolto

“Oggi faccio il quarto nome: dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali oggi un altro giocatore. È della Roma”. Con queste parole, pubblicate in una Instagram story sul suo profilo, Fabrizio Corona preannunciava stamattina un nuovo scoop su Dillingernews, il sito da lui fondato: il nome del quarto calciatore coinvolto nello scandalo sulle scommesse nel calcio. Corona dava appuntamento ai suoi follower per le ore 14, ma prima sull’account Instagram di Dillingernews, pubblicava una foto con la sagoma del giocatore in questione.

Scommesse, Zalewski il quarto calciatore indicato da Corona

All’apparire del post, diversi follower avevano identificato in Nicola Zalewski, 21enne esterno della Roma, il calciatore indicato da Corona. Il nome del polacco è stato poi confermato dallo stesso Corona, dopo un lunga attesa: l’enorme flusso di contatti ha fatto saltare Dillingernews, ritardando la “rivelazione”.

Fonte: ANSA

Fabrizio Corona durante l’intervista tv a Belve

Scommesse, l’annuncio del sito di Corona

“Arriva il quarto nome fatto dall’informatore che sta raccontando a Fabrizio Coronat tutti i retroscena del calcioscommesse”, scrive il sito dell’ex re dei paparazzi. “Questa volta fa il nome di Nicola Zalewski: anche lui scommetterebbe sulle partite”, si legge su Dillingernews.