Scommesse: cosa ha ammesso Zaniolo, Corona coinvolge anche mamma ex Roma

Dopo il blitz delle forze dell'ordine a Coverciano, Zaniolo ha fatto ritorno in Inghilterra e ha parlato con Monchi. Nuova rivelazione di Corona

13-10-2023 14:10

Emergono nuovi dettagli sul coinvolgimento di Nicolò Zaniolo nella vicenda scommesse. Finito nel registro dei indagati insieme a Fagioli e Tonali, il calciatore dell’Aston Villa avrebbe ammesso di aver giocato a blackjack su un sito che non sapeva fosse illegale. Intanto Fabrizio Corona annuncia che anche la madre dell’ex Roma avrebbe un ruolo in una faccenda ancora tutta da chiarire.

Scommesse, l’ammissione di Zaniolo dopo il blitz a Coverciano

In seguito al blitz delle forze dell’ordine nel ritiro della Nazionale a Coverciano, Zaniolo ha fatto ritorno in Inghilterra, dov’è stato accolto dal ds dell’Aston Villa Monchi, anch’egli ex Roma. Il 24enne di Massa, cui viene contestato il reato di ‘esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa’, avrebbe subito ammesso di aver giocato a blackjack e di non essere a conoscenza del fatto che quella piattaforma fosse in realtà un sito di scommesse illegale. Dunque, secondo il centrocampista, nessuna puntata su partite di calcio, né sulla Roma.

Zaniolo si rifugia in Inghilterra: la reazione dell’Aston Villa

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’Aston Villa ha dato una mano al giocatore: se la sua versione dei fatti fosse confermata, infatti, Zaniolo non avrebbe nulla di cui preoccuparsi.

Dal punta di vista penale una giocata su un sito non autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comporterebbe una multa e anche per quanto riguarda l’aspetto sportivo non andrebbe incontro a squalifiche, dal momento che l’articolo 24 del Codice di giustizia sportiva impone il divieto ai tesserati di “effettuare scommesse che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della Figc, della Fifa e della Uefa”.

La Procura federale comunque verificherà tutto, anche alla luce delle prove raccolte ieri dagli agenti arrivati a Coverciano dopo il sequestro di telefonini e tablet.

La nuova rivelazione di Corona: coinvolta anche mamma Zaniolo

Fabrizio Corona continua a scuotere il mondo del calcio con le sue rivelazioni. Sul sito “dillingernews” si legge che “si allarga a macchia d’olio lo scandalo delle scommesse” e che la fonte del re dei paparazzi avrebbe riferito del coinvolgimento nella vicenda di Francesca Costa, madre di Zaniolo. “Avrebbe un suo ruolo, pare che gestisse gli affari del figlio e fosse a conoscenza di tutto” viene riportato. Al momento ancora nessuna replica da parte dei diretti interessati. Bisogna sottolineare che la donna non è una tesserata.