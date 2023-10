Scommesse: si allarga lo scandalo, chat di Fagioli inguaia altri 10 giocatori

Calcio italiano nel caos. Altri 10 giocatori indagati dalla procura di Torino. Si infiamma il caso scommesse denunciato da Fabrizio Corona

13-10-2023 11:05

Mi sono laureato con una tesi sugli stadi di proprietà e, da quel momento, lo sport è diventato terreno nel quale indagare anche per i risvolti più reconditi, meno visibili ma altrettanto decisivi. In un periodo di forte esterofilia calcistica, continuo a scrivere di calcio italiano. Il più bello del mondo.

Terremoto nel calcio italiano. La questione scommesse è stata aperta con Nicolò Fagioli, per allargarsi a distanza di poche ore ad altri due calciatori della Nazionale come Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Dalla procura di Torino, però, emergono novità clamorose sulla vicenda con la possibilità che vengano coinvolti anche altri dieci giocatori. Sarebbe uno scandalo di proporzioni epiche per tutto il sistema, con le indagini che vanno avanti nonostante la fuga di notizie che chiaramente influisce accelerandone gli effetti.

La procura di Torino indaga. Ci sono altri calciatori in ballo.

La notizia è che la procura di Torino ha in mano i nomi di altri 10 calciatori che avrebbero scommesso online illegalmente. L’indagine è partita con la confessione di Nicolò Fagioli e ha subito una brusca accelerata per via dell’intromissione di quello che oggi appare come uno dei più informato sui fatti: Fabrizio Corona. Gli inquirenti ieri hanno interrogato a Coverciano Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, consegnando loro gli avvisi di garanzia.

Figc informata già da agosto. Smartphone sequestrati ai calciatori

La Figc sa già tutto. Ad informarla ci aveva pensato l’avvocato di Fagioli già nello scorso agosto. Le indagini sono portate avanti dal pm Manuela Pedrotta, che solitamente si occupa di mafia. Ai giocatori sono stati sequestrati gli smartphone, attraverso i quali si collegavano alla piattaforma clandestina.

Secondo La Repubblica c’è anche un altro juventino coinvolto, ma, sostiene il quotidiano, non di primo piano. E altri calciatori di Serie A. Le piattaforme illegali su cui avrebbero scommesso sono almeno tre. Fagioli avrebbe giocato «centinaia di migliaia di euro». A lui la polizia è arrivata tramite un’agenzia Eurobet con sede a Torino. Agli atti ci sono le chat di Fagioli con una serie di giocatori in cui si parla esplicitamente di scommesse. Sono una decina, dice il quotidiano. Tra questi un compagno della Juve di seconda fascia. Ci sono anche Tonali e Zaniolo.

Dal cellulare non c’è la prova certa che i due abbiano scommesso. Ma i messaggi, aggiunge la Repubblica, sono inequivocabili. Il sito di Tonali sarebbe worldgame365.me. Quelli di Zaniolo sarbbero Evoz9.fx e Gaming.net, entrambi illegali.

Cosa rischiano i calciatori

Ma cosa rischiano i calciatori? In base all’articolo 720 del Codice Penale chi partecipa al gioco d’azzardo rischia un arresto fino a sei mesi e un’ammenda di 516 euro. Nel tempo le pene sono state aumentate, in relazione anche agli importi scommessi. Il secondo step è comprendere poi su che cosa i giocatori in questione abbiano scommesso. Fagioli ha ammesso, ad esempio, di averlo fatto su partite di calcio escludendo però le gare della sua squadra d’appartenenza. Inoltre, gli inquirenti stanno cercando di capire chi sia stata la persona che abbia messo in contatto gli indagati con la piattaforma.

Cosa rischiano le società

Se dal punto di vista penale la multa non appare un problema insormontabile, diversa è la questione dal punto di vista sportivo. Il futuro professionale dei calciatori in ballo è seriamente a rischio. Il reato contestato fa riferimento alla legge 41/1989: “Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza dello svolgimento delle manifestazioni sportive”. Si parla di 3 anni di squalifica, che possono anche ridursi seguendo il precedente di Toney in Premier League. Le società però non rischiano nulla, a meno che non venga accertato l’illecito sportivo. Semmai sono i calciatori indagati che potrebbero vedere i loro contratti risolti per giusta causa o i loro stipendi sospesi.