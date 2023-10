Scommesse, Corona: la Juve sapeva tutto, va retrocessa, Fagioli aveva debiti pesanti

Nuove rivelazioni del re del gossip sullo scandalo che sta facendo tremare il calcio, previste nuove puntate ma intanto sui social lo smentiscono

13-10-2023 08:05

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

E’ stato appena sollevata una parte del coperchio sul nuovo scandalo che si sta abbattendo sul calcio italiano. Le rivelazioni di Fabrizio Corona su Fagioli prima, Zaniolo e Tonali poi, che avrebbero effettuato scommesse illegali, fanno tremare il mondo del pallone ma non sarebbe finita qui. Il re del gossip assicura che in ballo ci sono altri nomi noti e chiama in causa pesantemente anche la Juventus.

Terremoto in Nazionale, Zaniolo e Tonali rispediti a casa

La giornata di ieri è stata un susseguirsi di colpi di scena, con protagonista sempre Fabrizio Corona. Era stato lui ad anticipare il 2 agosto della ludopatia di Nicolò Fagioli, ora indagato ufficialmente per scommesse su siti online e già sentito dalla Procura, ma il fotografo aveva annunciato nuove rivelazioni che dal pomeriggio hanno mandato in tilt il mondo del calcio.

Dopo aver dato in pasto su Instagram anche i nomi di Zaniolo e Tonali e dopo essere stato ascoltato in Questura come persona informata dei fatti, l’ex Milan e l’ex Roma sono stati invitati a lasciare la Nazionale.

Corona attacca anche la Juventus

Fabrizio Corona ha successivamente continuato nel suo show rivelando: «Fagioli era inguaiato, perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante serba. È stato messo fuori rosa da Allegri, trovando dei motivi diversi alla realtà dei fatti. La società lo sapeva, la società non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Oltre la responsabilità delle scommesse di Fagioli, vi è la responsabilità da un punto di vista giuridico della società Juventus.

La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto, quando è uscita la notizia non l’ha portato in Tournée e ha cercato di pulirlo, omettendo di denunciare. Questo è un reato da retrocessione. Sto facendo un’inchiesta pulita al pari della Magistratura. Non sono coinvolti arbitri e allenatori. Se dovessero ammazzarmi sarei contento: sarebbe la fine di una storia bruttissima. Fagioli non è l’unico che fa questo nel campionato italiano, soprattutto dei giocatori che ora sono in attività».

Per Corona Zaniolo scommetteva anche dalla panchina

Su Zaniolo arrivano accuse pesanti: “Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima”. Infine l’ex paparazzo promette di rivelare anche i nomi dei calciatori gay che giocano in A.

Sul web è bufera su Corona

Fioccano le reazioni sui social: “Un paese che pende dalle labbra di Corona neanche nei peggiori incubi” e poi: “Un pluripregiudicato pluricondannato con reati abietti come il ricatto. Da querela immediata. Quando la finiranno con questo circo mediatico? Spero che la Juve faccia un bel comunicato e qualche querela” e anche: “Non facciamoci prendere da questi personaggi e informiamoci. Possono essere sanzionati solo i “soggetti” che eventualmente non hanno denunciato (con max squalifica di un anno), non sono previste sanzioni per la società, penalizzazioni o retrocessioni (art. 30, comma 7, CGS)”.

Molti contestano le date a Corona: “La Juve è partita il 19 luglio, quando Fagioli ancora stava col tutore alla spalla…” e poi: “Ad agosto le competizioni ufficiali sono ferme. Non lo hanno portato a disputare delle amichevoli. A fine agosto si è autodenunciato e la società si è subito chiarita con la FIGC sulla sua estraneità ai fatti. Perfetti. Meritano un premio non una punizione. Corona è in malafede” e infine: “Sempre con sta recessione…ma io mi chiedo, una volta che ci retrocedono o che ci radiano, come tanti dicono, cosa ci guadagnano? Il calcio in Italia non è nulla senza la Juve, dà da mangiare a tutti sti pagliacci che ogni giorno rincarano la dose d’odio, nessuno escluso”.

Intanto però Spalletti perde due giocatori per le qualificazioni agli Europei e sono in tanti a tremare.