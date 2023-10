Caso Fagioli, Corona rivela i nomi di altri due giocatori italiani che scommettono

Il re del gossip tiene fede alla promessa di fare altri nomi su atleti affetti da ludopatia, più tardi darà anche le prove delle sue accuse sui social

12-10-2023 16:35

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

L’aveva promesso e ha mantenuto la parola data. Fabrizio Corona, che lo scorso 2 agosto per primo aveva annunciato i problemi ludopatici di Niccolò Fagioli, poi risultato indagato per scommesse illecite su piattaforme online, ieri aveva anticipato che il centrocampista della Juventus non era il solo ad avere questi problemi, annunciando per oggi altri nomi. “C’è un giocatore della Nazionale che gioca all’estero che scommette“, aveva detto. Alla fine ha fatto due nomi.

Corona rivela che anche Tonali e Zaniolo scommetterebbero

Attraverso il proprio sito Dillinger News su Instagram il re del gossip ha spiattellato gli altri nomi oltre a quello di Fagioli che si è anche autodenunciato alla Procura sportiva: «Anche Tonali e Zaniolo scommettono. Alle 18 le prime prove sui calciatori coinvolti. Nel corso della prossima settimana tutte le prove e i documenti con audio e nomi», ha aggiunto in un post pubblicato su Instagram e poi successivamente cancellato.

L’inchiesta sulle scommesse è ancora in corso

Sull’indagine relativa a Fagioli, iniziata mesi fa, c’è il massimo riserbo. Un’inchiesta ancora in corso, partita da alcuni accertamenti che periodicamente vengono fatti sul gioco d’azzardo online. La piattaforma sotto i riflettori degli investigatori, a quanto si apprende, è una di quelle su chi potenzialmente possono esserci milioni di utenti. E tra questi anche il baby-talento della Juventus come aveva anticipato in tempi non sospetti proprio Fabrizio Corona.