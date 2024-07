Fabrizio Corona esalta Diletta Leotta: scelta giusta, diventerà come Hunziker. E annuncia che sarà padre

Il re del gossip approva la decisione di Mediaset di affidare "La Talpa" alla star di Dazn, giudicandola brava e bella poi rivela la futura paternità

Dai campi di calcio al reality di Mediaset. Come annunciato da Piersilvio Berlusconi nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti di Mediaset per la prossima stagione Diletta Leotta sarà la nuova concorrente della Talpa, lo show di Canale 5 dove un gruppo di concorrenti VIP, sono i cosiddetti “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare “la talpa”, ossia un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti. Una scelta che è stata approvata in pieno da Fabrizio Corona.

Corona esalta le doti di Diletta

Su Dillinger news, il suo portale di riferimento, Corona dice: “La scelta di Diletta è una scelta giusta. La conduttrice siciliana ha fatto una grandissima carriera ed è l’unica novità di conduttrice/showgirl/influencer che si è creata nel palinsesto nazionale degli ultimi dieci anni. Ha lavorato da giovane sulla sua bellezza modificandosi: bella, pulita, perfetta, addirittura sembra naturale. È diventata un volto importante e punto di riferimento per lo sport più importante che abbiamo in italia che le ha dato tantissima notorietà. Attenzione però: Diletta, se la guardate anche dai suoi collegamenti dal campo, in studio o attraverso gli speciali che ha fatto su DAZN, oltre a essere bella è anche molto ma molto brava”.

Per Corona la Leotta destinata a fare la carriera della Hunziker

Corona continua: “La scelta di fare radio è stata una conferma della sua intelligenza nel percorso lavorativo, perché si rivolge ad un altro pubblico, perché fa gavetta, perché risulta simpatica, non se la tira e non la trasforma in star. L’ultilzzo dei social è ben fatto, molto curato, contenuti giusti, equilibrati. Insomma, anche come influencer li ha sorpassati tutti. DAZN, e siamo stati noi i primi a scriverlo, anche se ha proclamato una stagione interessantissima e piena di novità durante la presentazione del palinsesto, nasconde una crisi gravissima di soldi, di flusso di denaro, a tal punto che metà dei dipendenti sono stati licenziati. Diletta fa bene a guardare altrove: la scelta di affidarle un programma in prima serata su Canale 5 è stata perfetta e siamo pronti a scommettere, anzi sarà così, che diletta dopo La Talpa prenderà il posto di Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, per arrivare a ripercorrere la carriera di Michelle Hunziker.

Con l’arrivo di Diletta, La Talpa avrà più visibilità sui social, sugli streaming, sui download. Diletta a 360 grandi con la produzione del podcast per mamme “Mamma Dilettante”, che è diventato punto di riferimento per ogni influencer, presentatrice o cantante che voglia alzare il livello. Brava Diletta. Poi dopo la gravidanza è arrivato il matrimonio e lei è diventata madre, il che la rende più donna, più matura, più seria, e le dà il contenuto più importante che c’è oggi da un punto di vista virale, il figlio, che è stato la consacrazione del suo arrivo a livello lavorativo e istituzionale per quanto riguarda il posizionamento della nostra società. Ne abbiamo scritto su questo giornale: è stato il matrimonio dell’anno, sembrava quello dei Ferragnez”.

Corona annuncia che avrà un altro figlio

Ed a proposito di figli Corona annuncia sul suo profilo Instagram anche che diventerà presto ancora padre: la fidanzata è la 24enne modella Sara Barbieri: “Poi capita così all’improvviso che ti innamori e l’amore porta con se tante cose.. essere padre, ancora, in questa nuova vita. Nessuno potrà mai capire come funziona il nostro universo. Aspettiamo un figlio, aspettiamo il futuro, lo accoglieremo a braccia aperte, una nuova vita.. la bellezza deve essere anche e soprattutto consapevolezza. Intanto è estate… un’altra splendida estate di libertà”. Corona è già padre di Carlos, avuto dalla prima moglie Nina Moric.