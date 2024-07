Ventola concorrente a La Talpa, a rischio il nuovo show con Adani e Cassano

Si rincorrono le voci sul cast del reality che aprirà l'autunno su Canale Cinque. E già ci sarebbe il primo nome sicuro di un concorrente

Il ritorno de “La Talpa” è atteso con grande curiosità. Con una nuova conduzione e un formato rinnovato, Mediaset spera di conquistare nuovamente il pubblico con uno dei reality più seguiti della TV italiana. Dopo anni in cui era stato annunciato dalla tv del biscione e poi mai andato in onda, questa volta si fa sul serio. Il programma sarà una delle proposte di prima serata della prossima stagione di Canale 5 in autunno, presentandosi in una veste completamente rinnovata rispetto alle precedenti edizioni, l’ultima delle quali risale al 2008. Nicola Ventola, ex calciatore e volto della BoboTv prima dello scisma, dovrebbe essere tra i protagonisti del format ma cosa ne sarà di lui riguardo i format previsti anche con Adani e Cassano?

Mediaset: un nuovo formato per “La Talpa”

Come anticipato lo scorso aprile, “La Talpa” tornerà senza la tradizionale diretta televisiva e senza uno studio fisso. In pratica, il format abbandonerà i canoni classici del reality show per diventare un factual registrato, simile a “Temptation Island”. Inoltre, Paola Perego, storica conduttrice del programma, non sarà presente in questa edizione. Vale la pena ricordare che Amanda Lear fu la prima conduttrice nel 2004 su Rai 2, prima di lasciare il posto alla Perego che ha portato al successo il reality.

La Talpa, la nuova conduttrice: Diletta Leotta

La vera notizia è chi prenderà il posto della Perego: Diletta Leotta. Come riportato da Tvblog, sarà proprio la celebre conduttrice della Serie A su DAZN, recentemente sposata con il calciatore tedesco Loris Karius, a narrare la nuova edizione de “La Talpa”. Mediaset ha così deciso di puntare su un volto conosciuto ma ancora inedito per il pubblico della TV generalista. Oltre a diverse ospitate, la Leotta è ricordata per aver co-condotto una serata del Festival di Sanremo 2020 e, prima ancora, aver presentato “Miss Italia 2018” su La7. Inoltre, cinque anni fa, ha condotto il reality “Il Contadino Cerca Moglie” su Fox Life, un genere che si avvicina a quello di “La Talpa 2024”.

Nel cast de ‘La Talpa’ ci sarà Nicola Ventola

Le voci sul cast del reality che aprirà l’autunno di Mediaset iniziano a circolare. Secondo DavideMaggio.it, il primo concorrente confermato sarebbe Nicola Ventola, ex calciatore di Bari e Inter. Oltre alla sua carriera sportiva, Ventola è stato noto in questi ultimi anni come commentatore della BoboTv, con Lele Adani, Antonio Cassano e Bobo Vieri, e per le sue frequenti apparizioni nel mondo dello spettacolo. Difficile quindi che da settembre l’ex attaccante possa tornare in video con Cassano e Lele Adani nel nuovo format sportivo annunciato dai tre nei mesi precedenti per contrastare l’ex progetto della Bobo Tv (che continuerà ad essere guidata solo da Bobo Vieri).

La Talpa, gli altri possibili concorrenti

TvBlog, invece, ha rilanciato un’indiscrezione clamorosa riguardante il neo marito di Diletta Leotta, Loris Karius. Si parla del desiderio di avere nel cast anche il portiere tedesco, recentemente sposato con la conduttrice e padre di sua figlia Aria, come concorrente. Tra i nomi provati per il cast ci sarebbero anche la coppia Veronica Peparini–Andreas Muller, Jastine Matters, Gilles Rocca e l’imprenditore Mariano Di Vaio. Questa edizione dovrebbe svolgersi quasi sicuramente in Italia, a differenza delle precedenti tre edizioni che furono ambientate in Messico, Kenia e Sudafrica. Riguardo invece la durata del format dovrebbe essere confermata l’ipotesi di circa 50 giorni previsti.