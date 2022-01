Nicola Ventola, l'attaccante perfetto: Bari, Bianca Guaccero e Kartika

05-01-2022 10:47

Ormai proiettato verso una carriera televisiva, al pari di esimi colleghi ed amici come Bobo Vieri e Lele Adani, Nicola Ventola ha spiccato per simpatia (oltre che una bocciatura sorprendente) nel nuovo programma in onda su Italia 1 e che vede in qualità di conduttore e commentatore Nicola Savino, tornato operativo dopo aver contratto e superato Omicron.

Registrato in tempi non sospetti, il format “Back to school” mette alla prova su contenuti basilari i concorrenti noti, tra i quali l’ex attaccante fenomenale del Bari e passato poi all’Inter.

Nicola Ventola: gli esordi al Bari e il passaggio all’Inter

Ventola, come ricorderanno i più esteti, vantava una serie di qualità tecniche che si abbinavano a una quantità che lo resero in due stagioni non solo l’attaccante di punta del suo Bari, dove era cresciuto e si era affermato grazie a un vivaio strepitoso, ma l’uomo mercato di quella stagione.

Correva l’anno 1998 quando viene acquistato dall’Inter, con la cui maglia firma 6 reti e 21 presenze per poi finire in prestito a scaldarsi in vista di più ambiziosi risultati. Passa quindi al Bologna e all’Atalanta, per poi far ritorno a Milano sponda nerazzurra.

Gli ultimi anni da calciatore di Ventola

La sua carriera all’Inter si conclude, invece, senza clamore: gioca in prestito al Siena e fa di nuovo ritorno a Milano nel 2004, senza convincere la dirigenza che decide di cederlo al Crystal Palace che rimarrà nella storia della sua carriera più per l’infortunio, purtroppo, che lo fermò che per i risultati raggiunti.

Superata anche questa, Ventola fa ritorno in Italia in Serie B all’Atalanta, dove aveva già giocato all’epoca in cui il suo tesserino era una cosa interista: 15 gol in 35 partite e una nuova occasione. Con la massima serie sembra che ci sia anche il rilancio di Nicola, ma il mancato rinnovo lo porta ad accasarsi al Torino dove non riesce a ritrovarsi davvero: pochi gol e poca intesa, tant’è che con la retrocessione si sposta a Novara, dove conclude la sua carriera.

La vita privata di Ventola: l’amore per Bianca Guaccero

Di Nicola Ventola, negli anni d’oro della sua esplosione giovanile al Bari e nei primi anni milanesi, si interessano i media con un’attenzione che scaturisce dalle sue vicende sentimentali che appassionano e che vedono l’intrecciarsi di un amore fresco, romantico con l’attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero, che incontra giovanissima.

Entrambi pugliesi, pronti a imprimere una svolta alle rispettive carriere in fase di crescita nei rispettivi ambienti, i due non si sono mai staccati del tutto, alimentando anche in questi ultimi anni i soliti sospetti.

Ventola addirittura intervenne in diretta, durante una puntata del suo programma, per ricordare la loro storia e quanto fosse gelosa la Guaccero ai tempi della loro relazione. “A Capri partì un bicchiere”, ha svelato l’ex calciatore che ha evocato dettagli di una relazione intensa e passionale, segnata anche dalla gelosia.

Ventola e Kartika: il matrimonio nel 2003

A suggerire una simpatia anche un velo di indeterminatezza e discrezione da parte della moglie di Ventola, Kartika Luyet, che una volta abbandonata la sua attività di modella non ha mai amato interviste e/o apparire a oltranza sui social soprattutto per quanto investe il proprio privato.

Scelta più che giustificata, ma che ha insospettito quando ciò ha oscurato del tutto certi aspetti della loro storia, quando le voci di allontanamento si susseguivano.

Una discrezione che ha alimentato i sospetti che anche il loro matrimonio, così gelosamente custodito e difeso, avesse affrontato momenti di crisi e difficoltà e che avesse favorito un riavvicinamento tra Ventola e l’ex Bianca Guaccero.

Un ritorno al passato smentito da entrambi: la conduttrice di “Detto fatto” è separata dall’ex marito, il regista Dario Acocella, e ha una bambina.

Ventola ha sposato Kartika, modella svizzera di origine indonesiana, e dal loro rapporto è nato nel 2003 anche uno figlio di nome Kelian; sul loro legame una volta chiusa la carriera pubblica della modella, vige stretto riserbo e anche sui social trapela pochissimo se non nulla, come è lecito, della loro relazione e delle loro scelte personali.

FAQ

