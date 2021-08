Bianca Guaccero e Nicola Ventola: ritorno di fiamma, cosa c'è di vero

E’ bastato uno scambio di battute, un botta e risposta sotto il sole dei social per riaccendere in un attimo il gossip intorno ad una coppia di ex tra mondo dello spettacolo e calcio. Stiamo parlando di Bianca Guaccero e Nicola Ventola finiti al centro del chiacchiericcio sotto gli ombrelloni virtuali e non solo dopo un paio di commenti su Instagram tra i due che hanno fatto scattare le voci di un riavvicinamento.

Gossip: la Guaccero stuzzica Ventola

La conduttrice di Detto Fatto, nonchè a breve di nuovo nel ruolo di attrice di una serie tv su Rai 1 Fino all’ultimo battito con Marco Bocci, ha postato tra le tante foto della sua estate, uno scatto del profilo in primo piano della figlia Alice (avuta dall’ex marito, il regista Dario Acocella). Nella foto si vede sullo sfondo un uomo passeggiare sulla spiaggia. Nicola Ventola, ex calciatore dell’Inter, sempre più impegnato nei progetti web di Bobo Tv con il suo grande amico Cristian Vieri, si è lasciato andare ad un commento sibillino: “Chi è il signore lì di fronte?”. Immediata la risposta di Bianca Guaccero che, con tanto di faccina sorridente, ha scritto: “Sei geloso?”.

Guaccero e Ventola: ritorno di fiamma? Come stanno le cose tra i due ex

Ciclicamente si parla di un ritorno di fiamma tra Nicola Ventola e Bianca Guaccero ma i diretti interessati non hanno mai né commentato né smentito. Ovvio che in estate qualsiasi cosa, come il botta e risposta in questione, possa far accendere i riflettori del gossip. I due, entrambi pugliesi della provincia di Bari, sono stati fidanzati cinque anni da giovani quando Bianca cominciava nel mondo dello spettacolo e Nicola stava per diventare un calciatore affermato. Proprio per le loro origini comuni, Bianca e Nicola si conoscono sin dall’adolescenza.

La relazione è naufragata, come raccontato dalla stessa Guaccero a più riprese, per i continui tradimenti da parte di Ventola. Ma i due sono rimasti in buoni rapporti, sono ottimi amici e lo stesso Ventola è intervenuto una volta in collegamento in trasmissione Detto Fatto su Rai 2 scherzando sul loro passato e sulla gelosia della Guaccero. E poi c’è che Nicola Ventola è è ancora felicemente sposato con Kartika Luyet, una modella svizzera cui ha avuto un figlio.

“Eri gelosa ma speciale – disse Nicola Ventola in collegamento con la Guaccero a Detto Fatto – Non posso dire niente, perché stiamo parlando di tantissimo tempo fa – ha chiuso Ventola -. E’ speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri”.

SPORTEVAI | 11-08-2021 08:41