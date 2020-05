Ex Milan corteggia Bianca Guaccero in tv e conquista i social

Da difensore a…bomber. Adil Rami ha sorpreso tutti con il suo atto galante in diretta tv, in primis la conduttrice Bianca Guaccero che, durante la conduzione di Detto Fatto, si è vista recapitare un cadeau più che eloquente: una magnifica rosa rossa. A inviargliela, proprio l’ex mastino della retroguardia rossonera.

Rami fa arrossire la Guaccero

Bianca Guaccero era impegnata con Jonathan Kashanian e la sua “Superclassifica Jon”, quando in studio si è materializzato il galante omaggio del calciatore francese. La conduttrice ha palesato un evidente imbarazzo, ha pensato a uno scherzo, ma al diniego di Jonathan ha capito che doveva essere l’idea di qualcun altro. “Chi me la manda una rosa rossa? Non lo sa nessuno? Fatemelo sapere che almeno lo ringrazio”, l’invito in diretta.

Rami e il video per Bianca

Dopo pochi minuti, il videomessaggio chiarificatore. Rami, che già nelle scorse settimane era intervenuto in collegamento con la bella conduttrice in una diretta Instagram, ha rivelato di essere l’autore dell’omaggio floreale. E ha aggiunto: “Ciao Bianca, non te lo aspettavi, vero? Io lo so che tu sei a Milano, io invece sono a Nizza, a poche ore di macchina. Quindi interpreta questo messaggio come vuoi, ci vediamo presto”.

Bianca Guaccero: la reazione alla rosa di Adil Rami

Cosa ha risposto la conduttrice pugliese? Ha raccolto l’invito dell’intraprendente calciatore? “Grazie per questo pensiero, sei stato gentilissimo, però prima che si scatenino tutti i blog dell’universo voglio dire pubblicamente in diretta che io questa persona non la conosco e non l’ho mai incontrata. Su Instagram, mentre facevamo Pronto Detto Fatto, mi ha fatto dei complimenti ed è stato molto carino. Non l’ho mai visto né sentito. Lo conosco perché Jonathan mi ha detto che gioca a calcio”.

Rami e il flirt con Pamela Anderson

Difensore e rubacuori. Rami, che proprio pochi giorni fa ha risolto il suo contratto con i russi del Sochi ed è dunque da considerare libero…anche sul mercato, è diventato famoso a livello planetario qualche anno fa, oltre che per le sue performance in campo, anche per aver intrapreso una love story con la sexbomb Pamela Anderson. La liaison con l’ex bagnina di Baywatch, però, non è durata a lungo e anzi si è chiusa in maniera burrascosa.

Rami nuovo idolo social

Non avrà conquistato Bianca Guaccero (mai come in questo caso: se son rose…fioriranno), ma per qualche ora Adil Rami è diventato quantomeno il nuovo principe azzurro dei social. “Che pensiero gentile e affettuoso, un vero signore”, è il pensiero di Elena su Twitter. “In campo fa il difensore, fuori va sempre all’attacco”, è invece il pensiero di Marco. “Bianca Guaccero dovrebbe ringraziarlo: per due giorni si è parlato solo della sua gaffe (un incidente di percorso dialettico durante una diretta che le è valso il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, ndr), ora almeno Rami con la sua rosa ha spostato un po’ l’attenzione su altro”, è la riflessione di Jennifer.

SPORTEVAI | 30-05-2020 09:59