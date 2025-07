Iannone-Elodie, amore al capolinea? Gli indizi social, le incomprensioni e il triangolo con Marracash

Sempre più insistenti le voci di rottura tra il pilota (che si sente trascurato) e la cantante, mentre c'è chi scrive di riavvicinamento con lo storico ex. Il ruolo della mamma.

Sembrano lontanissimi i tempi dei baci appassionati sul paddock o degli abbracci bollenti in piscina o nelle vasche idromassaggio. L’amore tra Andrea Iannone ed Elodie, che ha fatto le fortune delle riviste specializzate in gossip, potrebbe essere giunto all’ultima curva. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci su una possibile rottura tra il pilota vastese e la cantante romana. I due fanno coppia fissa da circa tre anni, ma ultimamente non si fanno più vedere insieme. Sembrano distanti, non solo fisicamente ma anche sui social, dove invece abbondano indizi, messaggi sospetti e foto solitarie.

L’indiscrezione: Iannone si sente trascurato da Elodie

A scrivere apertamente di crisi tra Iannone ed Elodie è la giornalista Deianira Marzano: “Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei“. Che in effetti, tra concerti suoi e dei colleghi, a cui spesso fa delle apprezzate comparsate, di questi tempi è impegnatissima. E il centauro abruzzese, tra un Gp e l’altro di Superbike, resta solo soletto. Non ci sono più foto dei due insieme sui social, ormai, da un bel pezzo. E mancano pure i like reciproci, le reazioni, le geolocalizzazioni in comune. Insomma, tutti quei dettagli a cui i due avevano abituato i rispettivi follower.

Gli scatti solitari del pilota e le storie sfrenate della cantante

Le ultime pubblicazioni, anzi, hanno alimentato soltanto sospetti. Iannone, in particolare, prima ha condiviso una serie di scatti accompagnati da una frase sibillina: “Dobbiamo sempre avere il sole in tasca e tirarlo fuori al momento giusto”. Poi, qualche giorno dopo, ha sdoganato altre foto in montagna, con un’altra didascalia poco “incoraggiante”: “Io, Paolet e la bicicletta”. Nessuna traccia di Elodie, invece. Che invece ha diffuso una serie di storie Instagram apparentemente disincantate e frizzanti: in barca con la sua squadra di ballerini, in piscina o nel pieno dell’estate. Insomma, lontanissima dalle malinconie del fidanzato.

Il triangolo: riavvicinamento in atto tra Elodie e Marracash?

Ad aggiungere pepe, poi, i segnali di riavvicinamento tra Elodie e il suo ex, il cantante Marracash, a cui la cantante è stata legata per due anni, dal 2019 al 2021: galeotto fu il video di una canzone in comune, il singolo Margarita. Un’altra canzone, invece, sta facendo discutere: quella cantata da entrambi ai rispettivi concerti, Niente canzoni d’amore, scritta proprio dal rapper. Altro particolare non da poco: pare che la mamma di Elodie abbia assistito all’ultima esibizione di Marracash a San Siro. Insomma, la classica situazione da “lui, lei e l’altro”. Fino al prossimo indizio, rigorosamente social.