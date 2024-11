Iannone ed Elodie, lite clamorosa al ristorante a Roma: lei va via accigliata, lui la segue mortificato

Dopo la maretta durante un volo per Londra, altra epica discussione tra la cantante e il pilota: alta tensione nel locale, proprio sotto gli occhi (e le orecchie) dei paparazzi.

“L’amore non è bello se non è litigarello”, recita un vecchio detto frutto della saggezza popolare. E probabilmente è così anche nel caso di Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi. Il pilota e la cantante hanno avuto un’accesa discussione in un celebre ristorante della Capitale, rigorosamente sotto gli occhi (e le orecchie) dei paparazzi che hanno documentato prontamente il tutto. E non è la prima volta che i due “danno spettacolo”, con diverbi pubblici, plateali e – soprattutto – senza freni.

Elodie e Iannone, il precedente della sfuriata in aereo

Qualche mese fa, ad esempio, Elodie e Iannone se ne sono dette di tutti i colori durante un volo per Londra, in quella che avrebbe dovuto rappresentare una “fuga d’amore” per entrambi. Stavolta, in luogo della business class di un aeroplano, la location della sfuriata è stata decisamente più ruspante. I due, infatti, hanno cominciato a beccarsi tra i tavolini di un celebre locale romano, non lontano da Piazza del Popolo.

La popstar le canta al pilota tra i tavolini del ristorante romano

Non sono noti i motivi della sfuriata, né chi abbia iniziato ad alzare la voce: quel che è certo è che Elodie le ha cantate senza troppi complimenti al suo fidanzato, facendo voltare gli altri avventori. La discussione è stata tanto agitata che a un certo punto Elodie ha preso ed è scappata letteralmente via. Neppure un fulmine allo start come il pilota abruzzese è riuscita a bloccarla e a evitare che l’artista “si consegnasse” ai fotografi appostati all’esterno. Quelli del settimanale Gente hanno ripreso tutto, cogliendo impietosamente l’espressione accigliata della popstar.

Iannone segue Elodie a testa bassa: i due avranno fatto pace?

E Iannone che ha fatto? L’ha seguita, visibilmente mortificato e cercando invano di ripararsi dagli obiettivi dei paparazzi. Una lite diventata – loro malgrado – di dominio pubblico, anche se poi entrambi hanno raggiunto insieme l’hotel dove alloggiavano nella Capitale. Ovviamente c’è chi si è affrettato a scrivere di crisi e di nubi minacciose per il futuro della love story tra una delle popstar più ammirate del panorama italiano e il campione abruzzese. Ma in quale coppia non si discute? Chi è che non litiga mai col partner? L’importante, poi, è fare la pace. E finora Elodie e Iannone hanno sempre trovato il modo di riconciliarsi.