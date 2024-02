Superbike, Iannone sul podio scatena Elodie: "Buono, bello e matto come un cavallo". E a sorpresa spunta Belen

Il ruggito del campione. Al debutto nella Superbike, ma soprattutto al rientro dopo quattro, interminabili anni di squalifica, Andrea Iannone si è accomodato sul podio nella prima gara della stagione. In Australia, a Phillip Island, il 34enne di Vasto ha chiuso in terza posizione sulla sua Ducati, Team GoEleven, alle spalle di Nicolò Bulega, Aruba.it Racing Ducati, e di Andrea Locatelli, Pata Prometeon Yamaha. Un podio tutto italiano.

Superbike, Elodie in festa per Iannone

Un podio strappato coi denti dal pilota abruzzese, protagonista negli anni passati anche in MotoGP. Un piazzamento, soprattutto, che serve a spazzar via in un attimo anni di delusioni e batoste. La prima a “scatenarsi” sui social per l’ottimo risultato del fidanzato, naturalmente, è stata Elodie. “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Cazzo se ti amo!!! Andrea Iannone avanti”.

La risposta di Iannone e il messaggio di Belen

Pronta è arrivata la replica del pilota vastese, che ha risposto con un significativo “Together”, con tanto di cuoricino. A sorpresa, dopo qualche minuto, è spuntato anche un messaggio dell’ex di Iannone, Belen Rodriguez. La showgirl argentina non ha nascosto la sua gioia e ha fatto i complimenti alla coppia, scatenando anche qualche commento malizioso: auguri sinceri o una frecciatina velenosa? “Quanto sono felice!”, ha scritto La determinazione e il cuore buono vincono sempre! Siete una favola“.

Superbike, domenica gara-2 in Australia

Intanto è già tempo di gara-2 per Iannone e tutta la Superbike in Australia. Gli orari sono proibitivi per gli appassionati italiani: alle 3 su Sky, oppure in streaming su NOW, c’è la possibilità di seguire la Superpole Race. Alle 6, poi, la seconda gara sul tracciato di Phillip Island, con Bautista, campione in carica e quindicesimo in gara-1, chiamato al riscatto. Gara trasmessa in diretta su Sky, NOW e anche in chiaro su TV8, con replica alle 14.