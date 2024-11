Elodie con Andrea Iannone (serissimo) sul red carpet alla presentazione del calendario Pirelli 2025

Dopo la Malesia, il pilota interrompe la sua stagione di ritorno come comunicato dal team di Valentino Rossi e si gode il successo della compagna, protagonista del The Cal

Nell’anno del rientro alle corse di Andrea Iannone, che ha scontato la sua squalifica, la sua compagna Elodie sfiora forse l’apice della sua carriera artistica.

Forse, perché l’esperienza ci ha insegnato che si possono indossare, e interpretare, ruoli distanti e vari in un percorso che per la cantante è stato senza alcun dubbio segnato dalla sua partecipazione ad “Amici” di Maria De Filippi, capace di geniali intuizioni e di straordinarie qualità quando si tratta di individuare i protagonisti di quel che sarà. In televisione, come sul palcoscenico.

Elodie, la consacrazione alla presentazione del calendario Pirelli

Così è stato anche per Elodie Di Patrizi che ieri sera, accanto al suo fidanzato nonché pilota, è stata consacrata complice la presentazione del calendario Pirelli a pochi giorni dall’esplosione del singolo che la vede interprete, al fianco di Tiziano Ferro con un brano (Feeling) destinato a divenire radiofonicamente colonna sonora dell’inverno.

In una serata, il Launch gala abbianto all’evento, che l’ha schierata come musa e protagonista, sirena in una foto che riporta al nudo The Cal eppure non mostra nulla di nuovo se non la gioia della cantante che si è scoperta anche attrice, si è tornati a proporre la funzione culturale del calendario abbinato a un marchio che ha saputo approfittare del bello per scoprirsi in grado di fare comunicazione. E anche moda.

Fonte: ANSA

Elodie alla serata di gala per il calendario Pirelli 2025

Andrea Iannone accanto a lei

Accanto a Elodie, c’era anche il suo compagno Andrea Iannone, pronto amangiarsi la pista dopo anni ai margini e che gli hanno donato altre esperienze. Collaterali al mondo della MotoGp, ma pur sempre immersioni in contesti che gli hanno fruttato, una certa visibilità.

Quella visibilità che nell’ambito londinese si è spenta del tutto, accanto ad Elodie. L’ex timida allieva della scuola di Amici ha interpeetato il ruolo di una diva, a suo modo, sul red carpet allestito presso il Natural History Museum in lungo e in nero, con delle geometrie studiate per valorizzare il maxi cut-out situato sul fianco sinistro attorno a cui è stato costruito l’abito scelto.

Una sola foto di coppia è stata diffusa dalle agenzie presenti all’evento. D’altronde è lei la protagonista del calendario Pirelli, culmine di una scesa che potrebbe non essere ancora al suo apice per via di quel che può riservarci ancora questa 34enne.

Una relazione consolidata

Di lei e di Iannone, al quale è legata dal 2022 complice l’amica in comune Diletta Leotta, non si sa poi tanto di più. Vivono a Lugano, dove già aveva scelto di abitare il pilota: non si sarebbero note a margine, anzi. Massima discrezione da parte di entrambi, che stanno vivendo una stagione anche di rinascita per Iannone, il quale si è messo alle spalle la squalifica e sta per vivere una fase importante per la sua carriera.

Il secondo ritorno in pista, dopo la Malesia, era previsto per l’ultimo GP della MotoGP 2024 con il team VR46. Era, perché al posto del pilota abruzzese a Barcellona, nella squadra di Valentino Rossi, ci sarà il collaudatore della Ducati Michele Pirro come annunciato in via ufficiale dal team del Dottore.

L’espressione serissima di Iannone

Forse per la tensione, forse per la solennità dell’evento l’espressione indossata da Iannone (che non correrà a Barcellona) è serissima, quasi tesa adanti alla presenza delle inevitabili presenze che si accompagnano a tali eventi.

Non un segnale di distensione oppure quel sorriso enigmatico, ma cordiale che Elodie sa sfoderare e che la rende così interessante a livello televisivo come davanti all’obiettivo del fotografo. “Refresh and Renewal”, è il titolo scelto per questa 51esima edizione, quella in cui si ritorna alla sensualità, si svelano i corpi che parlano dei protagonisti. Uomini e donne ritratti dal fotografo del momento, Ethan James Green, narratore di una storia che si fa concreta.