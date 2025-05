Superbike, è una tragedia: due morti dopo una maxi caduta di 11 piloti. Chi erano Owen Jenner e Shane Richardson

Un bruttissimo incidente nella gara Supersport del British Superbike Championship a Oulton Park ha causato la morte di due piloti: cosa è successo e il comunicato del MotorSport

Tragedia nel mondo del motociclismo. Due piloti, Owen Jenner e Shane Richardson, hanno perso la vita in seguito a un brutto incidente che ha coinvolto ben undici moto nella gara valida per il campionato Supersport del British Superbike Championship a Oulton Park. La serie britannica è tra le più famose al mondo e questa era la prima gara della stagione. L’evento è stato interrotto per garantire le cure di tutte le persone coinvolte, ma per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare.

Superbike, incidente mortale a Oulton Park

Alla prima curva della gara Supersport si è verificato un grave incidente che ha coinvolto undici piloti, con almeno una delle moto andata in fiamme. L’organizzazione ha prontamente interrotto la corsa e successivamente deciso di annullare l’intero evento. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, è stato purtroppo confermato il decesso di due dei piloti: Owen Jenner e Shane Richardson. Il 47enne Tom Tunstall ha riportato ferite molto gravi all’addome e alla schiena, mentre tutti gli altri corridori sono usciti illesi o con ferite non gravi.

Vite spezzate: chi erano Owen Jenner e Shane Richardson

Il 21enne britannico Owen Jenner arrivava alla stagione con grandi ambizioni, forte del titolo conquistato nella classe GP2 nel 2024, dove aveva ottenuto 18 vittorie su 22 gare. Un risultato che lo aveva posto sotto i riflettori del motorsport britannico. Il neozelandese Shane Richardson, 29 anni, aveva chiuso al nono posto il campionato Supersport 2024 e puntava a migliorare sensibilmente i suoi risultati nel corso della nuova stagione.

Tragedia Superbike, il comunicato

Con questa nota ufficiale, MotorSport Vision Racing (MSVR) ha confermato la terribile notizia: “Alla partenza della gara del Campionato Britannico Supersport Quattro Group di questo pomeriggio (ieri ndr) a Oulton Park, all’uscita della prima curva, Old Hall, al primo giro, si è verificato un incidente a catena che ha coinvolto 11 piloti. La gara è stata immediatamente interrotta e sono intervenuti i soccorsi a bordo pista. A causa dell’estrema gravità dell’incidente e del continuo intervento medico, la restante parte dell’evento del Bennetts British Superbike Championship è stata annullata. Questo incidente catastrofico ha tragicamente causato il ferimento mortale di due motociclisti e gravi ferite a un altro“.

Nonostante i tentativi di rianimazione al centro medico di Oulton Park, Jenner “è morto a causa di un trauma cranico catastrofico”. Per quanto riguarda Richardson, il decesso è stato ufficializzato presso il Royal Stoke University Hospital per le gravi ferite al torace.