Elodie e Iannone hanno fatto pace: la piccante confessione sul pilota ai box e il desiderio di un figlio

L'ultima sfuriata in un ristorante romano aveva fatto scalpore, adesso tra il centauro abruzzese e la cantante romana va nuovamente tutto a gonfie vele.

Che avessero fatto pace, in realtà, era piuttosto chiaro: diverse le occasioni pubbliche in cui i due si erano mostrati teneramente insieme, affiatati come nei giorni migliori. Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone, insomma, hanno superato e messo da parte le frizioni palesate nell’ultima, furiosa lite avvenuta in un ristorante romano. Una sceneggiata che aveva riempito le pagine delle riviste di gossip e sollevato tutti sulla tenuta della relazione tra l’artista romana e il pilota abruzzese.

Elodie-Iannone, la clamorosa lite al ristorante

Era la fine di novembre quando Elodie faceva una “partaccia” ad Andrea in un rinomato locale della Capitale. Una lite chiassosa e finita male, con lei che a un certo punto ha abbandonato in fretta e furia il locale e lui che la seguiva visibilmente mortificato, provando inutilmente a eludere gli obiettivi dei paparazzi, famelicamente appostati in agguato: avesse avuto una moto a disposizione. Screzio che, per giunta, non era stato mica il primo.

L’altra scenata famosa: la discussione in aereo

Già in un’altra circostanza, qualche tempo prima, la cantante e il pilota avevano avuto una discussione dai toni piuttosto accesi nel corso di un volo per Londra. Anche quella “maretta” finì su tutti i giornali specializzati, alimentando rumors e pettegolezzi sulla tenuta della coppia. Elodie e Iannone stanno insieme da due anni: in fondo, però, non si è sempre detto che “l’amore non è bello se non è litigarello?”.

Elodie ad Andrea: “Mi raccomando, vai piano”

Adesso nella coppia è tornato definitivamente il sereno. L’ha confermato la stessa Elodie in un’intervista al Corriere della Sera. “Ho paura della velocità, anzi la odio. In auto gli chiedo di non superare i limiti di velocità“, ha confessato la cantante. “Anche il rombo del motore mi mette ansia. Però c’è un lato positivo. Lo accompagno spesso alle gare e quando torna ai box tutto sudato lo trovo molto sexy“.

Iannone-Elodie genitori? Spunta la confessione

Nei programmi futuri della coppia, che ha iniziato anche a mettere insieme delle attività economiche, c’è anche il pensiero di un figlio: “Comincio ad avere un’età, ho una relazione stabile. Oggi è un figlio è nei miei pensieri”, le parole di Elodie. “Cosa ho trovato in Andrea? Tante cose. Al di là del fatto che sono innamorata, ammiro Andrea per la sua onestà, la forza, la sensibilità. Lo stimo. Mi piace il suo odore, mi piace tutto di lui”.