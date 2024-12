Roma, Tony Effe escluso dal Circo Massimo si sposta al PalaEur: Jacobs, Bove, Pisilli ed Elodie, tutti con lui

La solidarietà del mondo dello sport e dello spettacolo per l'artista prima invitato e poi escluso al concerto di Capodanno nella Capitale: il nuovo, clamoroso annuncio.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sedotto e abbandonato dal Campidoglio, che prima lo aveva invitato al Concerto di Capodanno al Circo Massimo per poi fare marcia indietro a causa di polemiche legati ai suoi testi, Tony Effe ha già trovato una nuova location. La sua notte di San Silvestro a Roma si farà, ma al chiuso di un palazzetto: il PalaEur. È stato lo stesso artista ad annunciarlo attraverso i social, dando vita a una sorta di “sfida” col Comune di Roma.

Tony Effe al PalaEur: l’annuncio su Instagram

La scritta “Roma” e un cuoricino. E poi l’annuncio spiazzante su Instagram: “Ci vediamo a Capodanno al Palazzo dello Sport”, con tanto di faccina da angioletto e di info sui biglietti. Così Tony Effe ha notificato ai suoi fan il clamoroso cambio di programma, dopo che nelle scorse ore attorno al suo nome si era scatenata una plateale gara di solidarietà. Tantissimi colleghi e personaggi dello spettacolo, infatti, gli hanno mostrato vicinanza. Ma anche diversi sportivi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roma, il precedente post dell’artista dopo l’esclusione

Nelle ore precedenti, infatti, il cantante – che in poche ore si è trasformato da presunto “carnefice”, misogino e irrispettoso, a “vittima” delle censure anti-arte, aveva scritto sui social: “Sono sempre me stesso, non so fare l’attore. Faccio musica e la musica non può essere censurata. Scrivo quello che vedo e vivo quello che scrivo. Grazie a tutte le persone e i miei colleghi che hanno preso posizione. ‘Damme ‘na mano’. Ci vediamo a Sanremo“.

Bove, Pisilli, Jacobs, Marini: lo sport al fianco del cantante

Davvero tanti i personaggi dello sport che si sono schierati pubblicamente dalla sua parte. Giovani calciatori romani come Edoardo Bove e Nicolò Pisilli, ma anche l’olimpionico Marcell Jacobs che al “mi piace” ha aggiunto pure delle mani plaudenti. E poi il campione di scherma Tommaso Marini, attualmente impegnato come concorrente in “Ballando con le stelle”, i campioni di arti marziali Marvin Vettori e Armen Petrosyan, Nicola Ventola. E non solo. Tra gli artisti che hanno sostenuto Tony Effe ci sono Elodie, Mahmood, Mara Sattei, Emma, Lazza, Noemi e tanti altri. Ora la decisione del concerto “alternativo” al PalaEur, che potrebbe spegnere le polemiche. O alimentarne di nuove.