Bove, una festa da ricordare per il centrocampista della Fiorentina

Il giocatore passerà le festività a casa dopo l'operazione per l'impianto del defibrillatore subcutaneo removibile e le dimissioni dall'ospedale

Due settimane fa sarebbe stato quasi impensabile dopo tutto quello che è successo ma anche per Bove alla fine saranno vacanze di Natale serene, da passare in famiglia con gli affetti più cari. Resta ovviamente la preoccupazione per l’esito dei tanti esami ancora in corso per arrivare alla verità su quell’arresto cardiaco accusato al Franchi nella gara con l’Inter ma il peggio è alle spalle.

La visita al Viola Park e la partita vista in tv

Dopo essere stato dimesso a metà della scorsa settimana dall’ospedale di Correggi, Bove aveva fatto visita ai compagni, all’allenatore e a tutti i membri della Fiorentina al Viola Park. Ha pranzato con la squadra ed ha assistito all’allenamento a bordo campo, mentre domenica ha visto in tv i viola perdere a Bologna. Nonostante debba stare fermo, com’è ovvio, Bove continua però a sentirsi un giocatore a tutti gli effetti.

La cena di Natale

Dopo la lettera di ringraziamenti sui social, in cui dà a tutti appuntamento in campo, un primo regalo di Natale è arrivato ieri. La Fiorentina infatti si è ritrovata al Viola Park per la cena di Natale della squadra che ha visti coinvolti, oltre ai calciatori, anche le giocatrici del femminile con i rispettivi consorti degli uni e degli altri, oltre anche ai vari sponsor. Assente giustificato mister Raffaele Palladino, ancora alle prese con il grave lutto personale dopo la scomparsa della madre Rosa nello scorso fine settimana.

Le parole del dg Ferrari

Tra chi era presente anche Edoardo Bove, tornato alla vita di tutti i giorni dopo la grande paura per il malore accusato in campo contro l’Inter e un percorso sanitario che l’ha portato a operarsi per farsi impiantare un defibrillatore sottocutaneo removibile. Il giocatore è stato ritratto anche nelle foto diffuse sui social, in completo abito scuro, sorridente, assieme alla fidanzata. A sottolineare la presenza del ragazzo, nel corso della serata, ci ha pensato il direttore generale del club viola, Alessandro Ferrari, che ha speso le seguenti parole per lui: “La più grande vittoria della stagione è avere Edoardo qui con noi”.