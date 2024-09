Jannik Sinner alla Milano Fashion Week, Tony Effe invece di Anna Kalinskaya: l'anomala solitudine del numero 1

Il numero 1 del ranking mondiale a Milano per prendere parte alla sfilata di Gucci, brand del quale è ambassador. Occhi puntati su di lui e Tony Effe dopo il dissing con i Ferragnez

Le suggestioni possono rimanere tali, se nel disegno e nell’agenda dei protagonisti così è scritto. Capita dunque che l’attesa presenza, in qualità di ambassador del marchio, di Jannik Sinner alla sfilata di Gucci alla Milano Fashion Week (MFW) avvenga senza altro che quanti lo affiancano nelle consuete occasioni legate al suo ruolo e gli obblighi derivanti dai suoi contratti, con uno dei brand più iconici della moda e del luxury fatto in Italia.

L’attesa era legata alla costante Anna Kalinskaya, ma non è stata lei a prendersi l’altra metà dei titoli e degli spazi odierni. Non lei.

Jannik Sinner da Gucci per la Milano Fashion Week

Il numero 1 del ranking ATP ha rispettato i suoi impegni, ha salutato i suoi estimatori all’uscita da Palazzo Parigi a Milano dove soggiorna e si è prestato a selfie e a saluti come di solito avviene quando incontrai suoi estimatori. Lo stile Sinner è anche questo amalgamarsi con il pubblico, prestarsi e rendersi disponibile.

Come già avvenuto a Londra, in occasione di un evento organizzato in prossimità di Wimbledon 2024, Sinner si è mostrato professionale e si è preparato in modo minuzioso all’uscita pubblica dopo aver preso parte, nella giornata di giovedì, alla conferenza stampa di Team26, alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò e del sindaco Giuseppe Sala, per lanciare e sostenere la campagna volontari di Milano-Cortina. Sarà il primo volontario, da ex campiocino di sci cresciuto a San Candido, in Val Pusteria.

Sinner all’uscita dal suo albergo

La sfilata più attesa e i due protagonisti: Sinner e Tony Effe

Ed era anche il più atteso sul red carpet per la sfilata della collezione P/E 2025 firmata da Gucci, dal direttore creativo Sabato De Sarno nuova guida del brand dopo l’addio a Alessandro Michele.

Tra gli ospiti all’evento più atteso delle settimana milanese, Sinner è giunto con un outfit perfetto studiato e condiviso dai vertici del marchio e in linea con l’immagine stessa del campione. Fotografi, televisioni, estimatori, personaggi pubblici con i quali ha condiviso anche stories lo hanno atteso e fissato in scatti e video che sono divenuti immediatamente rappresentativi di quella linea, del mood. Come e quanto dell’altro protagonista, Tony Effe, un trend capace di fagocitare la quasi inosservata fidanzata del numero 1 al mondo.

La suggestione da Mosca

Nulla, in questo spaccato, neanche una qualche allusione che rimandi, però, ad Anna Kalinskaya, che non è apparsa in alcun contesto pubblico a Milano o in uno degli eventi collaterali che animano la MFW in questi giorni di concitata presentazione delle collezioni che apre, poi, la fase più importante per il settore.

La tappa a Mosca aveva fatto sperare che potesse volare a Milano da Mosca a ridosso degli appuntamenti programmati per questi giorni di stop per Sinner, dedicato agli sponsor. Ma di lei, per ora, nulla di più di una story nuova che non suggerisce nulla di più rispetto a quel che il fratello calciatore ha già postato.

Il famoso bacio agli US Open

Il dissing Tony Effe-Ferragnez

A Milano, invece, riflettori puntati tutti su Jannik che ha condiviso l’attenzione mediatica con Tony Effe (sul red carpet con pantaloni e giacca di un rosso splendito, occhiale da sole e consueta sigaretta) comparso in pubblico e a favore di telecamere e obiettivi a poche ore dal dissing con Fedez e Chiara Ferragni con tanto di richieste via social di astensione da commenti da parte di entrambi.

Blindatissimi e celati dietro a sorrisi muti, ovvero protetti da un silenzio mediatico che non equivale nel caso Tony Effe-Ferragni-Fedez a uno altrettanto social sia il cantante sia il numero 1 del ranking si sono prestati, ma senza concedersi affatto. Almeno con le parole attese dall’intro crescente che ha accompagnato l’ingresso di entrambi, protagonisti della scena pubblica per ragioni divergenti: Sinner e la sua vittoria, pur attraversata dall’incubo Clostebol, e Tony Effe e la sua lite cruda con gli ex Ferragnez. I personaggi più seguiti e più mediatici. Senza parole.