A Sanremo 2023, Elodie è tra le cantanti in gara più interessanti: la sua relazione con il pilota di MotoGp Andea Iannone è nota. Forse meno la sua tormentata storia sportiva

Quel che ne verrà, da questo Sanremo 2023, poco inciderà sul presente di un personaggio che come Andrea Iannone è in cerca di un riscatto che non può assumere la forma della compensazione. Da quando gli è stata tolta la possibilità di gareggiare, di tornare in pista qualcosa si è rotto. “Mi è stato tolto tutto”, aveva sintetizzato in un’intervista divenuta una sorta di manifesto per questo pilota talentuoso, quanto segnato.

La sua compagna, Elodie, sta dominando il palco dell’Ariston e con lui vive una relazione serena e felice, appagante. Ma per Iannone la questione Motomondiale rimane un cruccio, un tema aperto dopo la squalifica per doping che gli è stata inflitta e che lo ha costretto lontano dalle corse.

La relazione di Iannone con Elodie, nata grazie a Diletta Leotta

L’amore con Elodie è nato in un’estate all’insegna della leggerezza che ha condiviso con l’amica Diletta Leotta e il suo compagno di allora, Giacomo Cavalli, e una compagnia allegra e scanzonata che li ha messi insieme.

“È una persona che mi piace”, aveva confessato a Vanity Fair. “In questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra”.

“Se dovesse fiorire, fiorirà” diceva Elodie a proposito della storia appena iniziata con Andrea Iannone, destinato a impegni professionali diversi che lo hanno condotto a investimenti nel suo paese di origine, Vasto, e in televisione. Oggi, dopo Ballando con le Stelle, è impegnato in altri progetti e con Elodie. Anche se alla vigilia del Motomondiale, rimane il rammarico di chi avverte ancora il peso di una ingiustizia, come ha ribadito in ogni sede possibile, per aver subito una squalifica pari a quattro anni.

La squalifica di quattro anni per doping inflitta a Iannone

Di quella squalifica, che sta ancora scontando, Iannone ha deciso di parlare in circostanze specifiche, contesti puntuali. Oltre all’intervista rilasciata ad As, che ha raccolto il suo sfogo per una decisione che ha sempre definito ingiusta nei suoi riguardi, anche nel corso della sua partecipazione televisiva al talent show, Ballando con le Stelle che ha accettato nell’ottica di ritagliarsi uno spazio nuovo, in attesa di poter tornare in sella alla sua moto.

D’altronde la vicenda che ha condotto Iannone ad allontanarsi dal suo ambiente, dall’unico mondo che conosce e nel quale si sente a suo agio come ha ribadito in diverse interviste, è stata la sentenza del TAS al quale il campione, attraverso il proprio rappresentante legale aveva fatto ricorso contro la squalifica di 18 mesi inflitta dalla CDI.

Il tribunale, con una sentenza a dir poco stupefacente il 10 novembre 2020, ha respinto il ricorso del pilota dell’ Aprilia contro la sospensione di 18 mesi ricevuta dalla CDI (Corte Disciplinare Internazionale) della Federazione Internazionale Motociclistica, ed ha accolto invece la richiesta della Wada, l’agenzia antidoping mondiale, per un inasprimento della pena.

Un giudizio choc: il pilota si aspettava e voleva l’assoluzione, per questo aveva acconsentito al ricorso al TAS. Iannone era stato fermato il 17 dicembre 2019 perché trovato positivo ad una sostanza vietata (drostanolone) durante un controllo antidoping sostenuto il 3 novembre, in occasione del Gran Premio di Malesia 2019.

Il 17 aprile, il centauro dell’Aprilia si era visto infliggere in primo grado 18 mesi di stop, ovvero fino al 16 giugno 2021, ed aveva fatto subito ricorso.

Il TAS, però, ha deciso di accogliere la richiesta della World Anti Doping Agency infliggendo a Iannone una squalifica di quattro anni che ha messo a dura prova la sua carriera. E non solo per via del contratto con l’Aprilia che è andato a cadere, inevitabilmente.

Andrea Iannone e il rapporto con Belen e Giulia De Lellis

Con Elodie, educatosi a convivere con una simile condizione, la relazione è incominciata con estrema leggerezza e allegria oltre che necessaria cautela, anche perché entrambi godono di enorme notorietà e, soprattutto per il pilota di Vasto, il passato vissuto con Belen Rodriguez non si è rivelato indolore.

Anzi, vivere sempre sotto i riflettori anche in virtù della sua relazione e del suo rapporto con Belen non gli ha risparmiato momenti di enorme pressione mediatica. I loro rapporti sono cordiali, addirittura amichevoli. E così pure con l’ex Giulia De Lellis, la quale ha sempre manifestato sostegno e comprensione.

Molto meno cordiali i rapporti tra la conduttrice de Le Iene e l’influencer, che si sono scambiate battute e stoccate nel corso del tempo senza risparmiarsi. Una lite, divenuta celebre, e altrettanto superflua visto l’epilogo.

Il presente con Elodie

Al settimanale Chi, Elodie ha confidato come questa nuova storia l’abbia invogliata ad abbandonarsi e a vedere in Andrea un presente denso di opportunità, trasporto, ottimismo:

“Non voglio correre, sono in un momento dove l’amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C’è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità”.

