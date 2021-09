Andrea Iannone non si arrende: svolta nella sua carriera a Ballando

La richiesta di aiuto, e di giustizia dal suo punto di osservazione, lanciato da Andrea Iannone è ancora così vivido che questo annuncio è quasi sfumato se non trascurabile per via dell’emozione trapelata dalle dichiarazioni di un’intervista rilasciata allo spagnolo As densa di malessere, malinconia e senso di sopraffazione. Dalla squalifica per doping, pronunciata dal TAS, il pilota dell’Aprilia è tormentato dal desiderio di recuperare e cancellare l’accusa di aver abusato di sostanze proibite, una dimensione che lo ha allontanato dalle corse e da un universo appagante e soddisfacente per quel che riguardava il presente di allora.

Andrea Iannone a Ballando con le stelle: una opportunità diversa

Oggi di Iannone si parla anche per la sua partecipazione a Ballando con le stelle, nella veste inedita di concorrente: un passaggio che potrebbe tradursi nella ricerca di nuove sponde, oltre al motociclismo, e che in verità non è una novità assoluta considerata la presenza sui social e i rapporti commerciali del pilota con numerose aziende, nonché la presenza di una agenzia che lo supporta e lo guida in tutto quel che riguarda il collaterale.

La vita sentimentale di Andrea Iannone al centro del gossip

Quel che è certo, all’indomani della diffusione della lista di vip che prenderanno parte alla prossima edizione del talent dance show condotto da Milly Carlucci, che per il centauro di Vasto – sempre al centro delle cronache per via delle sue relazioni sentimentali, da quella con Belen Rodriguez a Giulia De Lellis – è arrivato il momento di interrompere il silenzio e prendersi un palcoscenico importante. Anche per decidere quale sarà, davvero, il suo futuro, in attesa di espiare la sua squalifica.

VIRGILIO SPORT | 24-09-2021 15:58